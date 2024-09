Hoće li “Lijepa naša” odjekivati u školama? “Himna je prelijepa, ali ako je gudiš svako jutro, dosadi”

Podijeli :

Domovinski pokret Splitsko-dalmatinske županije predložio je uoči nove školske godine da nastava u svim školama u Republici Hrvatskoj počinje intoniranjem himne.

“Budući se nalazimo na pragu početka nove školske godine pozivamo resorno ministarstvo da izda preporuku ravnateljima škola da nastava započinje sa hrvatskom nacionalnom himnom kako bi se od najranijih dana mladima usađivao osjećaj odgovornosti prema domovini i narodu. Baš kao što je to slučaj u bastionima demokracije ako što su Francuska i SAD”, objavili su splitsko-dalmatinski DP-ovci na Facebooku.

Nisu, međutim, precizirali predlažu li da nastava započinje intoniranjem “Lijepe naše domovine” svakoga dana, svakoga tjedna ili samo na početku školske godine.

Tekst Marseljeze u svim učionicama

U objavi su spomenuli da je takva praksa u “bastionima demokracije” Francuskoj i SAD-u. No, himna se izvodi u školama i u nekim državama koje baš nisu naročito čvrste utvrde demokracije, poput Kine, Pakistana i Srbije. Izvodi se i u Indiji te Kanadi, ali postoje nijanse, nije sve jednoglasno

U Francuskoj, koju za primjer ističu DP-ovci, prije nekoliko godina zakonom je uvedena obveza da u vrtićima i školama budu izvješene francuska zastava i zastava Europske unije, a na vidljivim mjestima istaknut tekst himne, Marseljeze, kao i slogan Francuske revolucije “Sloboda, jednakost, bratstvo”. U SAD-u se praksa izvođenja himne razlikuje od jedne do druge savezne države, ali nije propisana na federalnoj razini.

Slično je i u Kanadi. U nekoliko pokrajina i teritorija (Manitobi, New Brunswicku, Novoj Škotskoj, Ontariju i još nekima) u javnim osnovnim i srednjim školama himna “O Kanado” pušta se svakoga dana, dok ostale pokrajine i teritoriji nemaju takav propis.

Himne u školama od Kine do Srbije

U Kini je zakonom o državnoj himni propisano da se stihovi i partitura državne himne uče u prvom razredu osnovne škole, a kasnije pjevaju u osnovnim i srednjim školama jer se to smatra “važnim dijelom domoljubnog odgoja”. Prije nekoliko mjeseci vlasti su prekorile vodstva dviju osnovnih škola u Hong Kongu jer su učenici navodno “pretiho” pjevali himnu na jutarnjem okupljanju.

U Srbiji je 2021. tamošnja Skupština donijela odluku o obveznom intoniranju himne “Bože pravde” na početku školske godine a “s ciljem razvijanja nacionalnog identiteta učenika kao i svijesti i osjećaja pripadnosti Republici Srbiji”.

Plenković 2019. i Fuchs sada: Tko hoće, može

U Hrvatskoj se 2019. godine po medijima povlačila vijest o tome da se u zagrebačkoj Osnovnoj školi Petra Preradovića svakoga ponedjeljka ujutro intonira himna. U tok školi to čine još od početka 1990-ih. Tada je premijer Andrej Plenković izjavio da nema ništa protiv toga.

“Što se mene tiče, svaki radni tjedan u školama može započeti s intoniranjem hrvatske himne”, izjavio je tada.

Ovoga puta Plenković se nije osvrtao na inicijativu iz redova koalicijskog partnera. Učinio je to resorni ministar Radovan Fuchs kazavši da tko želi u školama pjevati himnu može to činiti uz opasku da “ima puno bitnijih i važnijih problema za rješavanje u našem obrazovnom sustavu”.

“To je promašena inicijativa”

Fuchsova prethodnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak, kazala nam je na ovu temu da izvođenje himne u školama neće puno toga promijeniti osim što će “radikalizirati scenu”.

“Mislim da je ta inicijativa promašena. Domoljubni akcent treba staviti na umjetnost, znanost, sport… ono u čemu smo zaista dobri, a ne na to da forsirate izvođenje himne. Himna nam je prekrasna, ali ako svako jutro gudiš isto, dosadi ti. Ima važnijih tema poput tri tisuće djece koja su smještena u domovima za nezbrinutu djecu”, kazala je bivša ministrica obrazovanja.

“Hoće li se time mjeriti domoljublje?”

Predsjednik učiteljskog sindikata Preporod Željko Stipić također smatra da ima puno toga važnijeg u obrazovnom sustavu. Isto je o tome rekao i Fuchs, ali Stipić smatra da ministar nije trebao u drugom dijelu svoje izjave “spustiti tu temu na razinu škola”.

“U prvom dijelu se slažem s njime, da imamo puno važnijih stvari za riješiti u školstvu i da se domoljublje može iskazivati na puno bolje načine. No, mislim da nije u redu od ministra što se postavlja prema tome na način “brigo moja pređi na drugoga”. Uvijek se nađe taj neki drugi koji to shvati na svoj način pa sve to donosi podjele. Hoćemo li onda mjeriti domoljublje po tome u kojoj školi je himna svirala, a u kojoj nije? Hoće li se zbornice dodatno dijeliti? To se tako ne radi. Ima toliko načina da se kroz obrazovne sadržaje ističe ideja domoljublja, a ponajprije poštenim odnosom prema državi koju, hvala Bogu, imamo”, kazao je Stipić iz sindikata Preporod.

