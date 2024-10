Nova predsjednica KoHOM-a o skorim pregovorima s HZZO-om: Evo što tražimo

Podijeli :

Najveća udruga obiteljskih liječnika Koordinacija hrvatske obiteljske medicine (KoHOM) izabrala je za novu predsjednicu Zrinku Huđek Leskovar koja će zamijeniti dugogodišnju čelnicu te udruge Natašu Ban Toskić. Zrinka Huđek Leskovar gostovala je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića.

Huđek Leskovar kaže da želi nastaviti kontinuitet ideja KoHOM-a.

“Ono što posebno obvezuje, svi naši članovi su imali mogućnost glasati i 80 posto naših članova je izašlo na izbore. To je upravo velika čast i obveza. Mi smo veoma aktivni u sustavu zdravstvene zaštite. Najviše obvezuje to što imamo 530 punomoći naših kolega koji žele da ih KoHOM predstavlja u novim pregovorima s HZZO-om. Novo ugovaranje slijedi nam krajem ove ili početkom sljedeće godine. Zašto nam je to važno? Jer pregovorima tražimo mogućnost boljih uvjeta rada za sve naše kolege, želimo poboljšati sustav, sve veću dostupnost i više prava za naše pacijente. U obiteljskoj medicini je ogromno administrativno opterećenje, nas nema, starimo… Želimo obiteljsku medicinu učiniti atraktivnom specijalizacijom. Uvijek su nam u centru naši pacijenti. Kad bi nas bilo više, bili bi dostupniji, imali bismo više vremena za pacijente. Ovako je komunikacija kratka, pet do sedam minuta, što je zaista premalo”, kaže nova predsjednica o problemima s kojima se liječnici obiteljske medicine susreću.

“Naši zahtjevi su odavno svi na stolu, vrlo praktični, provedivi. I na stolu su i Ministarstva i HZZO-a. Od Ministarstva smo dobili deklarativnu podršku, ali uvijek nas priječi naš osiguravatelj. Apeliramo i ovim putem da nam se omogući… Itekako bismo mogli poboljšati sustav, a sve u cilju da našim pacijentima bude bolje”, govori.

Nedostatak liječnika

Huđek Leskovar upozorava kako je nedostatak liječnika obiteljske medicine ogroman problem. Veliki broj liječnika je stariji od 65 godina, a njih čak 50 ima više od 70 godina. “Mi želimo da nam Ministarstvo omogući veći broj specijalizacija, da pridobijemo mlade ljude u sustav primarne zdravstvene zaštite. Sad jesu povećana primanja, još uvijek nedovoljno. Ali naše mlade kolege dođu na rad, zavole, sviđa im se naš rad… To je prekrasna struka. Međutim, ono što ih odvrati od izbora specijalizacije su mnogobrojna administrativna opterećenja, kontrole HZZO-a… Rad u ordinaciji je kao rad na normi, u rudniku. Vi sedam sati radite, zvone telefoni, pacijenti kucaju… Mi želimo mirniji rad, da se možemo zaista posvetiti svojim pacijentima. Trebamo rasterećenje. Smanjiti broj pacijenata po timu i administrativno rasterećenje”, navodi.

Problemi s CEZIH-om

Nova predsjednica KoHOM-a kaže kako cijela javnost već zna za problem pucanja CEZIH-a. “Mi svakodnevno obradimo preko sto pacijenata u našim ordinacijama i zaista je veliki problem kad pukne CEZIH. To zakoči cijeli rad. Vi pregledate pacijenta, propišete mu antibiotik, taj recept ne ode u sustav, tu se već zaustavlja naš rad. Da ne govorim o kroničnim pacijentima kojih ima puno, koji naručuju lijekove, vi pošaljete, oni dođu u ljekarnu, lijeka nema pa opet zovu… Ne vidimo nalaze dijagnostičkih pretraga. To je veliki problem. Toplo se nadam da će to početkom ove jeseni biti posloženo, kao što su rekli”, govori.

Neke promjene koje KOHOM traži mogle bi se lako izvesti manjim promjenama zakona, kaže Leskovar. “Očekujemo da se to omogući, da sustav bude humaniji, a sve zbog naših pacijenata”, govori.

“Mi želimo medicinu, a ne silna administrativna opterećenja. Tražimo da nas se administrativno rastereti, a s druge strane dobivamo sve više zahtjeva za potvrdama koje oduzimaju puno vremena, a to nije posao obiteljskog liječnika. Mi želimo kvalitetno vrijeme, manji broj pacijenata po timu i uvjete zbog kojih će naše mlade kolege poželjeti raditi u obiteljskoj medicini. A što se tiče rada, mi smo spremni suočiti se sa svim zdravstvenim izazovima naše populacije. Ali molimo i apeliramo, smanjite nam administrativno opterećenje. Dajte nam trećeg člana tima, administratora. Pacijenti kažu da nas ne mogu dobiti na telefon, ne možete jer stalno radimo, konstantno zvone telefoni…”, kaže.

Preventivni pregledi i vozačke dozvole

Što se tiče preventivnih pregleda koje je Ministarstvo tražilo, Huđer Leskovar kaže: “Sistematske preglede je Ministarstvo stavilo kao prioritet, jučer smo imali sastanak o tome. U radu obiteljskog liječnika je svakako i preventiva. Mi neprestano radimo i preventivne preglede. Ono što Ministarstvo sad želi je da se rade sistematski pregledi za pacijente koji dvije godine nisu bili kod liječnika. Takvih je pacijenata malo. Ali, ponavljam, rasteretite nas, dajte nam trećeg člana tima, smanjite broj pacijenata po timu i mi smo spremni raditi svoj posao.”

I zbog vozačkih dozvola svojedobno se digla bura u javnosti. Zakonskim izmjenama se htjelo obiteljskim liječnicima uvesti obvezu da budu oni koji će “oduzimati” vozačke pacijentima čije se zdravstveno stanje promijeni. Huđek Leskovar kaže kako se to ipak nije dogodilo, barem ne u tom opsegu u kojemu je prvotno zamišljeno.

“Što se tiče vozačkih dozvola, bili smo najglasniji kad se htjelo nametnuti nam da mi oduzimamo vozačke, što stvarno nije naš posao. Uspjeli smo pritiskom izmijeniti članke tog zakona. Sad moramo pacijente upozoriti i to upisati u karton, a za one kojima se ozbiljno promijeni zdravstveno stanje, prijavimo, moramo prijaviti u CEZIH, a onda iz MUP-a obavještavaju pacijete da se jave specijalistu medicine rada koji je dalje zadužen za to ima li pacijent pravo zadržati vozačku ili ne u skladu sa svojim novim stanjem”, objašnjava Huđek Leskovar.

Novi val koronavirusa

Govoreći o novom valu koronavirusa, ona kaže kako je u pitanju uglavnom lakša prehlada i da 90 posto pacijenata ne zahtjeva nikakvo liječenje ni antibioticima ni simptomatskom terapijom.

