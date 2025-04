Vjeruju li žene koje su doživjele nasilje institucijama? “Dok god imamo i jedno negativno iskustvo imamo problem”

Podijeli :

Autonomna ženska kuća Zagreb provela je istraživanje o institucijama koje su zadužene pružiti podršku ženama koje su preživjele nasilje. Zaključci su porazni, a o njima je u N1 studiju uživo s našom Natašom Božić razgovarala profesorica s Filozofskog fakulteta Zagreb, Anita Lauri Korajlija.

U istraživanju je utvrđen manjak senzibiliteta u institucijama kojima se žene obraćaju nakon što dožive nasilje. Lauri Korajlija je objasnila u čemu se taj manjak očituje.

“Prisutan je na različite načine. Moramo razumjeti da žene koje su preživjele nasilje dolaze zapravo iz situacija u kojima ih se uvjeravalo da im nitko neće vjerovati, da su emocionalno nestabilne, da ono što govore nitko neće uzeti za ozbiljno i slično. I onda im u institucijama često kažu tako vam je to u braku ili što ste vi napravili da se on tako uzrujao ili on je nama rekao drugačije…to su sve rečenice koje ukazuju na manjak senzibiliteta. One osjetljive onda to dožive kao novo nasilje prema sebi”, ispričala je Lauri Korajlija.

Svaka četvrta žena u Hrvatskoj doživjela je fizičko ili seksualno nasilje

Govorila je i o predrasudama u sustavima i koliko ih žene osjećaju.

“Mi svi dolazimo iz nekih svojih okruženja, imamo neki svoj svjetonazor, uvjerenja. Ono što ja uvijek govorim svojim studentima je da svoj svjetonazor možete imati doma, međutim kad ste na radnom mjestu onda ne djelujete iz svjetonazora nego morate napraviti sve što je u vašoj profesionalnoj moći da djelujete iz znanja, stručnosti i kompetencija”, kaže Lauri Korajlija.

Dodala je i kako propusta u postupanju s nasiljem ima mnogo, ali i da ima i pozitivnih iskustava.

“Međutim, dok god ima i jedno negativno iskustvo i jedan propust u postupanju mi imamo problem, a propusta ima mnogo”, rekla je.

