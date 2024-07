Novi način naplate parkinga u Zagrebu: “Olakšat ćemo stanarima da nađu parking mjesto”

Podijeli :

Pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost, Andro Pavuna, gostovao je u Novom danu kod Sandre Križanec gdje je govorio o novostima u naplati parkinga, ali i o radovima na cestama.

Podsjetimo, Grad Zagreb uvodi novi sustav naplate parkiranja te povlaštene parkirališne karte neće više vrijediti za cijelu prvu, drugu ili treću zonu nego isključivo za lokaciju na kojoj korisnik stanuje.

“Mislim da je to pravedno. Onih s povlaštenim kartama ima 40.000, što znači da 90 posto građana nije imalo povlaštenu kartu te su oni uvijek morali kupovati karte prilikom parkinga. Zone služe primarno tome da svi ljudi ne dolaze stanarima ispred njihovih mjesta stanovanja i zato ljudi žele proširenje zona. Oni su dobili povlaštenu kartu koja je 10 puta niže od komercijalne da bi mogli parkirati na mjestu stanovanja, a kada idu negdje drugdje su povlašteni odnosno na sve druge građane”, rekao je.

“Drugi razlog je da olakšamo stanarima da nađu parkirano mjesto. Već smo poduzeli niz mjera, jedno je ograničavanje terasa kafića i oslobodilo se niz parking mjesta, a druga stvar je odluka o rezerviranim parking mjestima za određene udruge, tvrtke, institucije itd.. Uveli smo nove, puno strože uvjete i oni kreću od rujna”, dodao je.

Razlog prometnih gužvi u Zagrebu

“Parking naplata ne služi da bi grad zaradio nego da se uvede neki red. Kada bi parking svugdje bio besplatan, stanari u prvoj u drugoj zoni ne bi nikada našli parking. Mi u prvoj zoni imamo 8.000 parking mjesta, a 13.000 povlaštenih karata. Znači imamo 5.000 automobila viška i mi moramo reagirati i ovo radimo zbog stanara”, naveo je Pavuna.

Nada se da će to potaknuti javni prijevoz. “Ja se vozim tramvajem. Javni prijevoz je nakon covida značajno ispražnjen i postoji prostor da se to popuni. Mi radimo na obnovi voznog parka, ali i na uvođenju novih linija. No rok isporuke za tramvaj je dvije godine i ne možemo sve obnoviti odmah”, rekao je.

“Mi smo došli u situaciju da nemamo dovoljno tramvaja da ispoštuju vozni red. Standard upravljanja flotom jest da se 10 posto flote obavlja svake godine. Mi sada i da dođemo i kažemo da želimo 100 tramvaja, nema tog proizvođača koji mogu to ispuniti. Onda smo nabavili rabljene koji su dobri. nemaju klimu, ali klimu nema ni 30 posto postojećih tramvaja. Cijene ostaju iste, a uvodi se besplatni prijevoz za građane starije od 65 godina i besplatna žičara”, istaknuo je.

Zagreb uvodi novi sustav naplate parkiranja: “Raditi neku selekciju potpuno je besmisleno…”

Što se tiče prometne gužve, kaže kako nije problem u novcu. “Ne postoji neka prometnica koju treba izgraditi i da će nestati gužve. Postoje neki koridori, kao ubrzanje Slavonske avenije ili gradnja novih mostova. No ove nesnosne gužve koje su posljednjih godina eskalirale neće se riješiti dodavanjem novih traka ili prometnica”, rekao je.

“Razlog velikih gužvi je da mi imamo 430.000 motornih vozila na 800.000 stanovnika. Ja kada to govorim kolegama na zapadu oni ne mogu vjerovati. Praktički svaki drugi stanovnik ima svoj auto, pa i svaka druga beba. To je nezamislivo u gradu koji ima takvu aglomeraciju gdje iz okolnih gradova ljudi putuju u grad. Mi moramo napraviti alternativu, a to je javni prijevoz kako bi ljudi sigurno i brzo došli na svoje radno mjesto”, tvrdi Pavuna.

“Semafore spajamo na Centar za upravljanje prometom i trenutno je nekih 60 raskrižja spojeno, a do kraja će ih biti 130. To su uglavnom oni semafori gdje prolaze tramvaji i onda iz jednog centra možemo upravljati problemom”, rekao je.

“Razmišljamo i o jednoj novosti u Zagrebu, a to je da na nekim dijelovima gdje su tri trake, srednja traka bude ujutro u jednom smjeru, a popodne u drugom”, dodao je.

