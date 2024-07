Sindikalist o povećanju plaća političarima: “Nas zovu članovi i pitaju – a koliko ćemo mi sada tražiti”

Podijeli :

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, Mladen Novosel, gostovao je u N1 Studiju uživo kod Anke Bilić Keserović gdje je komentirao povećanje plaća državnim službenicima.

Novosel kaže da je to apsurdan potez. “Kada sindikati pregovaraju oko povećanje plaća lomimo se oko 5-10 posto i to je veliko povećanje. I sada odjedanput to traže na temelju toga da deset godina plaća nije rasla, a nije rasla zbog populizma”, rekao je.

“Iskorišten je politički trenutak i trenutak da je znatno rasla plaća državnim namještenicima i kako je sada vrijeme kiselih krastavaca rekli su idemo to sada učiniti. Kada ljudi vide da je to razlika od 1.500 eura, a prosjek je 1.300 eura onda to upada u oči i izaziva revolt kod građana. Nas zovu članovi i pitaju – a koliko ćemo mi sada tražiti”, dodao je.

Lančana reakcija

“Na jesen će biti lančana reakcija. Svako povećanje koje ćemo mi tražiti od 15-20 posto, naši članovi će smatrati da je to malo. Tu ćemo imati velikih problema. Svaki radnik će se osjećati manje vrijednim u odnosu za neke dužnosnike za koje ne treba nikakav natječaj niti nikakva stručna sprema da sada ne spominjem neke ljude”, naveo je.

Novosel smatra da je to jedna nakaradan sustav gdje su u HEP-u ili Janafu bile daleko veće plaće nego u ministarstvima. “To je pitanje kadroviranja koje se svodi na političko, a ne na stručno kadroviranje. Ministri ne donose odluke, a ako i donesu odmah se to preispituje”, rekao je.

Holy o povećanju plaća: Većini ministara ta plaća će doći kao džeparac za njihovu djecu

“Volim spomenuti i bivšu ministricu Martinu Dalić. Bez obzira što je bilo kontroverzi u preoblikovanju Agrokora, ali ona je bila uspješna ministrica, kao što je sada uspješna poduzetnica u Podravci. Takvih ministara nam nedostaje, koji su u stanju donositi odluke i ginuti za njih”, dodao je.

“Netko tko radi odgovoran posao ili u teškim uvjetima rada, poput ljudi koji asfaltiraju ceste, i kada vide koliko će ti ljudi koji sjede u klimatiziranim uvjetima i lupetaju gluposti sada dobiti plaću, normalno da im stvara revolt”, istaknuo je Novosel.

Smatra da bi ova oduka mogla lakše izvući ljude na ulicu. “Izvući ljude na ulicu nije lako. Ljudi su svjesni da im taj dan neće biti plaćen jer poslodavac ne želi platiti štrajk. Sindikati imaju svoje članove i oni pozivaju svoje članove. Mi možemo pozvati građani, ali oni će pitati- a tko će nama to platiti”, naveo je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.