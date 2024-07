Holy o povećanju plaća: Većini ministara ta plaća će doći kao džeparac za njihovu djecu

Podijeli :

Komunikacijska stručnjakinja i bivša ministrica Mirela Holy gostovala je u Novom danu kod naše Nine Kljenak gdje su razgovarale o novim plaćama premijera i ministara.

Holy smatralo da ovo veliko povećanje od oko 60 posto pokazuje premijerovu odljepljenost od stvarnosti.

“To je ultimativni bezobrazluk. Izabran je termin u sezoni kiselih krastavaca. Ali i da nije, HDZ vidi da nakon svih afera i gadosti koje su radili, birači ih dalje nagrađuju za njihov način vladanja i zbog toga su im otvoreni putevi i smatraju da mogu raditi sve što žele. Potvrđuje se ona poslovica da narod uvijek ima vlast kakvu zaslužuje, nažalost”, rekla je Holy.

Holy kaže da ako se za 60 posto dižu plaće dužnosnicima, onda bi se trbeale dizasti i ljudima koji rade u javnom sektoru, javnim službama.

“A vidimo da to baš neće ići, s obzirom na to da ministar financija muku muči s pororačunom i to upravo zahvaljujući povećanju plaća u javnom sektoru prije izbora, što se dijelilo šakom i kapom, ali ne ovoliko.”

“Antikorupcijska mjera je besmisleni izgovor”

Premijer Andrej Plenković je istaknuo da je takvo povećanje plaća između ostalog antikorupcijska mjera, a Holy naglašava kako su njegove vlade imale brojne korupcijske afere.

“On je birao svoje suradnike i on bi trebao vrlo dobro znati kakav je background tih suradnika. Ako se povećavaju plaće ministrima i dužnosnicima zbog antikorupcijske mjere i da dobiju puno bolje stručnjake na tim poziciijama, hoće li Plenković mijenjati svoj kabinet, svoje ministre? Za koje znamo da su mnogi apsolutno neadekvatni za hrpu resora na čelu kojih se nalaze”, smatra Holy.

“To je besmisleni izgovor. Većini ministara ta ministarska plaća i prije i sada će doći kao džeparac za njihovu djecu, nažalost. Svi znamo da taj argument u Hrvatskoj aposlutno ne drži vodu”, dodaje Holy.

Predsjednički kandidat HDZ-a

Neslužbeno se govori da bi Dragan Primorac mogao biti predsjednički kandidat HDZ-a. On je već bio njihov kandidat 2009. godine.

“Ako će on doista biti kandidat HDZ-a, mislim da je to Plenkovićeva poruka Milanoviću da su mu ti izbori potpuno nevažni i da ga na taj način ponižava jer mu u utrku ne pušta nekog političkog kapitalca”, tvrdi Holy.

Tko bi bio politički kapitalac?

“Ako bi se gledalo pragmatično, Plenkoviću bi bilo mudro da u predsjedničke izbore pusti Anušića. S obzirom na tu da da mu je Anušić uvijek potencijalni kamenčić u cipeli – na čelu je stranačke opozicije HDZ-a, zagovornik je ovih više desnih frakcija unutar HDZ-a, koje kontinuirano imaju nekakvu volju za moć preuzimanja nad HDZ-om, to bi mu bila win-win situacija”, smatra Holy.

