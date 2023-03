Novotny: Srbija jednu stvar ima već 20 godina, to nije nikakvo dostignuće

Podijeli :

N1

Ekonomski analitičar Damir Novotny komentirao je u N1 Studiju uživo mjere kojima Vlada pokušava pomoći građanima u krizi.

“Općenito treba nastaviti rasterećivati dohodak, i korporativni i osobni. Ne možete svake godine intervenirati tako da jedne godine malo spustitie pa onda povećate porez na dohodak. Tako ne možete stvoriti ravnotežu i balans na tržištu. Ove ad hoc mjere samo produbljuju neravnoteže”, govori i dodaje: “Fiskalnim mjerama je nemoguće suzbiti neravnoteže. Te intervencije Vlade nemaju nikakvog smisla. Vlada treba porezno rasterećivati dohodak. Ovo što se radilo s tim pojedinačnim smanjivanjima PDV-a, to je… Kad dižete PDV to se uvijek prelije na cijene, a kad ga spustite, to se nikad ne vidi.” Novotny kaže da je samo jednom u povijesti vidio smanjenje cijena zbog smanjenja PDV-a, a to je bilo 90-ih u Norveškoj, kad je spušten PDV na sve vrste proizvoda.

Ekonomski analitičar misli da već najesen treba izdati nove narodne obveznice Dio građana dobio veće račune za struje. Ekonomski stručnjak ima dobre vijesti

“Hrvatski potrošači su u siječnju trošili više nego u prosincu. Ove mjere potiču potražnju i potiču inflatorne pritiske. To treba smiriti. Tu nikakve intervencije ne mogu pomoći, ali se mora rasteretiti dohotke”, govori.

“Ja bih ukinuo porez na mirovine, to nema smisla, apsolutno nema smisla da umirovljenici plaćaju porez na mirovine”, govori. Dodaje: “Problem su nam i doprinosi. Hrvatska ima porez na dohodak 10 posto za mala poduzeća, Srbija to ima već 20 godina, to nije nikakvo dostignuće. Za mala poduzeća to treba biti pet posto. Mikropoduzetnike, one koji sami sebe zapošljavaju treba osloboditi poreza na dobit… Oni stvaraju nove neravnoteže, to je problem s Vladinim intervencijama. Vladine intervencije su dobre u krizi, kad treba pojačati potrošnju. Ne možete svake godine mijenjati porezni sustav.”

Novotny kaže kako nije teško uvesti ni imovinski cenzus, za koji hrvatski premijer tvrdi da je prekompliciran. “To se mora pokrenuti, da vidimo koliko se ostvaruje dohodaka u sivoj zoni”, kaže.

“Ne možemo stalno zloupotrebljavati termin socijalno ugroženi”, zaključuje.

Novotny kaže i kako je s promjenama krenuo Zdravko Marić dok je bio ministar, a da iz Marka Primorca povremeno progovara ekonomist, a ne političar. “Vlada sad ima viška novca zbog inflacije i morala bi razmišljati o smanjivanju stope PDV-a. Sad se treba vratiti nazad, Vlada o tome ne razmišlja. TO su važne teme i nisu teme jednog političkog ciklusa”, govori.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.