O “reformi” zdravstva za TNT govore Mirjana Livojević i Leonardo Bressan

Izvor: N1

Masovni prosvjed mladih liječnika pred Ministarstvom zdravstva održan je prije 4 mjeseca i završio je nizom obećanja kako će reforma zdravstva planirana za 2023. godinu značajno popraviti status specijalizanata i mladih liječnika. U međuvremenu je ministar zdravstva Vili Beroš i javnosti i Saboru u prosincu predstavio reformu zdravstva. Reforma je takva da obiteljski liječnici ne prestaju s kritikama, a Inicijativa mladih liječnika upravo sprema nove akcije.

Gosti intervju tjedna Točke na tjedan su Mirjana Livojević, iz Inicijative mladih liječnika i Leonardo Bressan, iz Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

Štrajk u Zagrebačkoj Čistoći prva je velika kriza vlasti Tomislava Tomaševića i Možemo u Zagrebu. Osim što je dovela do toga da se Tomašević debelo prije Fašnika na par sati preobuče u Milana Bandića, dovele je i do žestoke rasprave u javnosti o tome koliko su radnici u javnom sektoru i dalje privilegirani u odnosu na one u privatnim tvrtkama. Na istu temu u TNT-u raspravljaju Davor Nađi, predsjednik stranke Fokus i Viktor Gotovac, bivši predsjednik zagrebačkog SDP-a i profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

I ove su se godine 27. siječnja na Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta mogle čuti brojne prigodne izjave političara svih stranačkih boja. O istinskim problemima: od restitucije židovske imovine koja u Hrvatskoj gotovo da ne postoji do ignorantskog odnosa spram revizionističkih tendencija – i dalje se malo govori, a još manje čini. Hoće li išta promijeniti činjenica da Hrvatska uskoro, od 1.ožujka, preuzima predsjedanje IHRA-om – Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust?

Gosti TNT-a su Mirna Herman (Centar za kulturu sjećanja, Zaklada Herman) i predsjednik Židovske općine Zagreb Ognjen Kraus. O mukotrpnoj, cjeloživotnoj i dosad potpuno neuspješnoj bitci da vrati dio obiteljske imovine koje su obitelji Herman prvo oduzele ustaše a potom i nacionalizirale komunističke vlasti za TNT govore Ivanka Herman i Ivan Štekl, direktni potomci Malvine Herman koju su ustaše izbacile iz vile u centru Zagreba u svibnju 1941. godine, neposredno nakon što je osječkom muzeju i Gipsoteci “donirala” zbirku od najmanje 73 umjetnine – među kojima su i slike Vlahe Bukovca, Emanuela Vidovića, Vladimira Becića, Bele Čikoš-Sesije, Menci Clement, Crnčić, Otona Ivekovića (prema spisu Ponova).

Najaktualnije događaje tjedna za TNT komentiraju Sanja Modrić (Telegram) i Vanja Moskaljov (Tportal).

