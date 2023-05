Objavljena detaljna ljetna prognoza za Europu, evo što čeka našu regiju

Podijeli :

Stručni tim prognostičara platforme AccuWeather objavio je danas detalje o tome kakvo nas vrijeme čeka ovog ljeta, koje službeno počinje u srijedu 21. lipnja, oko tri tjedna nakon početka meteorološkog ljeta 1. lipnja.

Tyler Roys i Alan Reppert, viši meteorolozi u AccuWeatheru koji su zajedno proučavali vremenske prilike širom kontinenta više od tri desetljeća, pomno su proučili prethodne godine i vremenske obrasce širom svijeta kako bi ustanovili glavne teme nadolazeće sezone.

Meteorolozi AccuWeathera pojašnjavaju da će ljetno vrijeme ubrzo početi u srednjoj i sjevernoj Europi, dok bi jugoistočna područja mogla doživjeti sporiji prijelaz na ljetnu sezonu. Iako nadolazeća sezona možda neće biti tako sparna kao prijašnja ljeta, stručnjaci kažu da bi se mogla pokazati jednako opasnom zbog šumskih požara, velike suše i lošeg vremena.

Koji bi dio kontinenta mogle zadesiti česte oluje? Gdje će nedostatak kiše izazvati povećani rizik od požara? Odgovori na to i više mogu se pronaći u opsežnoj AccuWeatherovoj ljetnoj prognozi za Europu 2023.

Oluje na Balkanu

Ljetna prognoza AccuWeathera ističe zonu od sjeverne Francuske do Njemačke, Poljske i balkanskih država kao najvjerojatniji koridor koji će se suočiti s češćim napadima oborina, a možda čak i teškim vremenskim uvjetima u usporedbi s ostatkom kontinenta.

Padaline bi trebale dosegnuti povijesni prosjek za veći dio ove regije, što će biti dobra vijest za usjeve diljem Balkana, kaže Roys.

Iako će oborine pomoći u suzbijanju sušnih uvjeta u regiji, mogle bi imati štetne posljedice za neke zajednice.

“Zona od sjeverne Francuske do Balkana je u najvećem riziku od vremenskih nepogoda u smislu grmljavinskih oluja koje mogu izazvati snažne vjetrove i tuču”, rekao je Roys.

Na Balkanu bi oluje mogle rezultirati i značajnim rizikom od iznenadnih poplava jer padaline bi trebale rasti, kako se očekuje, iznad povijesnog prosjeka za sezonu.

Ipak, nije izgubljena svaka nada da će ljetni planovi i godišnji odmori biti potpuno isprani jer se, prema Roysu, tijekom ljeta se očekuju i “lijepa razdoblja”.

Očekuje se da će temperature biti blizu ili malo iznad povijesnog prosjeka u cijeloj regiji tijek lipnja, srpnja i kolovoza.

“Očekujemo da će broj dana s temperaturom od 32 celzijusa ili više biti malo iznad povijesnog prosjeka ovog ljeta“, rekao je Roys.

Velike suše u jugozapadnoj Europi

Kada su upitanju druge regije, kao što je jugozapadna Europa, ljetna prognoza AccuWeathera predviđa velike suše i malo padavina koje bi mogle ublažiti taj efekt.

Europski opservatorij za sušu daje lošu sliku na većem dijelu Pirenejskog poluotoka, južne Francuske i sjeverne Italije gdje suša još uvijek traje.

“Iako će ovog ljeta povremeno biti padalina, svakodnevnih grmljavinskih oluja ili sličnih stvari, oborine neće biti proširene niti značajne”, rekao je Roys.

Roys je brzo istaknuo da bujične poplave koje su uslijedile u sjevernoj Italiji kada je sredinom svibnja pala sezonska količina kiše nisu imale efekta u ublažavanju suše.

Španjolska, Portugal i južna Francuska mogle bi završiti s količinama kiše koje nisu previše daleko od uobičajenih za sezonu, ali to ne govori mnogo s obzirom na to koliko su obično suhe, navodi se.

Ranije ove godine, izvještaj koji je objavila Služba za klimatske promjene Copernicus detaljno je opisao kako je ljeto 2022. bilo najtoplije zabilježeno za europski kontinent, oborivši prethodni rekord postavljen samo godinu dana prije u ljeto 2021. Opasno vrući uslovi utjecali su na gotovo svaki aspekt života, odnijevši hiljade života i pogoršavši sušne uslove, što je rezultiralo zapanjujućim otkrićima duž isušenih riječnih korita.

Općenito, očekuje se da će ekstremne vrućine biti rjeđe diljem kontinenta u usporedbi s posljednjim godinama, prema Roysu.

“Postat će vruće, posebno od Pirinejskog poluotoka do južne Francuske i sjeverne Italije, ali ekstremna rekordna vrućina prošlog ljeta vjerovatno se neće ponoviti“, rekao je Roys.

Također, blaži uvjeti tijekom noćnih sati mogli bi dovesti do temperatura iznad prosjeka za ljeto u cjelini na ovim prostorima. Stručnjaci za AccuWeather kažu da bi to moglo dovesti i do zdravstvenih opasnosti.

“Velika većina zgrada u Europi napravljena je da zadrži toplinu pa ako se ta mjesta ne mogu ohladiti jer se temperature u atmosferi ne snižavaju toliko preko noći, izložit ćete se većem riziku od zdravstvenih problema povezanih s toplinom jer ljeto napreduje,” objasnio je Roys.

Meteorolozi AccuWeathera kažu da je istočna Europa područje kontinenta za koje je manje vjerojatno da će doživjeti česte valove vrućine u nadolazećoj sezoni. U cjelini, temperature će se vjerojatno kretati blizu prosjeka tijekom ljetnih mjeseci diljem Mađarske, Rumunjske i Srbije.

Suho, toplo ljeto može povećati rizik od požara u Skandinaviji

Očekuje se da će ljeto biti suše i toplije – u usporedbi s prosjekom – u sjevernoj polovici kontinenta, uključujući Irsku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Skandinaviju.

“Postoji rizik da se u Skandinaviji ponovi 2018. kada je dugotrajno toplo i suho vrijeme uzrokovalo izbijanje šumskih požara diljem regije”, rekao je Roys. “Regija nije stvorena da se nosi s takvim vremenskim uvjetima”.

