Od 1.1. uvodi se naplata laganih vrećica za voće i povrće u trgovinama

Podijeli :

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Od 1. siječnja 2025. lagane plastične vrećice koje se nalaze u rolicama, uglavnom na odjelima voća i povrća u trgovinama ili na štandovima na placu, će se naplaćivati.

Potvrdila je to jutros u emisiji Dobro jutro Hrvatska na HRT-u Sanja Radović, načelnica Sektora za gospodarenje otpadom u Ministarstvu za zaštitu okoliša.

Meta zabranjuje pristup ruskim državnim medijima

“Ove lagane sada moraju biti označene porukom “Koristite vrećice štedljivo” kako bi se potaknula svijest o odgovornom korištenju. A od 1. siječnja uvodi se obavezna naplata vrlo laganih plastičnih vrećica, ovih koje su često dostupne u rolicama u trgovinama.

Trgovci će morati osigurati da su vrećice nalaze na mjestima gdje se namjenski koriste, poput odjela za voće i povrće, te će na tim mjestima morati biti jasno istaknuta cijena vrećica. Vrećice neće biti dopušteno prodavati na blagajnama”, rekla je Radović, a prenosi Index.

Neke vrećice zabranjene su još 2022.

Još od 1.1.2022. u Hrvatskoj je zabranjeno stavljanje na tržište laganih plastičnih vrećica za nošenje.

Riječ je o zabrani temeljem Zakona o gospodarenju otpadom, a odnosi se na kategoriju plastičnih vrećica za nošenje s debljinom stjenke do 50 mikrometara, s time da je i dalje dozvoljena upotreba vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje koje su tanje od 15 mikrometara i koje se koriste isključivo zbog higijenskih razloga ili koje služe kao primarna ambalaža za rasutu hranu kada to pomaže sprječavanju bacanja hrane. Ove zadnje su one koje će se početi naplaćivati od 1.1.2025.

Plastične vrećice za nošenje koje su deblje od 50 mikrometara i koje se mogu upotrebljavati više puta i dalje se mogu koristiti i prodavati, jer višekratno korištenje doprinosi sprječavanju nastanka otpada.

Sad će se naplaćivati

U praksi to znači da je od 1.1.2022. dozvoljeno plasiranje na tržište vrlo laganih plastičnih vrećica za nošenje na tržnicama, u pekarnicama, ribarnicama, slastičarnicama, prodavaonicama mješovite robe, mesnicama te na ostalim mjestima na kojima se potrošačima prodaje hrana, ali isključivo iz razloga da se u njih stavlja rasuta, odnosno industrijski nezapakirana hrana, ili hrana koja je prethodno samo umotana u privremenu ambalažu, poput folija.

Vrlo lagane plastične vrećice ne smiju se koristiti na prodajnim mjestima u kojima se ne prodaje hrana, poput trgovina s odjećom, obućom, kućanskim aparatima, ljekarna ili pak knjižara i slično.

“Odbačene plastične vrećice su, nažalost, postale vrlo česta pojava u prirodi te će se, temeljem direktiva Europske unije, u budućnosti ići u dokidanje i ostalih oblika plastičnih vrećica za nošenje Dotad, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja poziva sve građane da od Nove godine u kupnju idu s vlastitom platnenom vrećicom ili drugim predmetima za nošenje, poput košara, te da se prilikom kupnje odlučuju za papirnate vrećice i slične alternative”, poručili su iz Ministarstva.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Evo u koliko sati počinje jeftina struja. Ako je više koristite, možete dosta uštedjeti Smrdi vam iz kupaonice kad pada kiša? Stavite jednu sitnicu u odvod i riješite problem