Žestoko na Odboru / Posvađali se Turudić i Grmoja: “Vi mi niste nadređeni!”

Turudić ne odstupa od toga da ga Grmoja unaprijed optužuje i vrijeđa, što Grmoja odbacuje i podsjeća glavnog državnog odvjetnika da ga je izabrao Sabor.

"Pred zgradom DORH-a mahali ste podacima iz izvida i govorili da vas se ne pita otkud to imate. Vama se treba obratiti i pitati kako se dolazi do takvih podataka. A mene optužujete, nisam to nikad radio i to je protivno mom postojanju. Sada me prozivate zašto sam došao i to zna ministar Habijan. Sljedeći tjedan idem izvan Hrvatske, zato sam došao ovdje, stisnuo sam raspored i vi me prozivate. To je pomalo infantilno. Uživajte u osmijehu i tvrdnji da ste mi nadređeni, a niste, riječ je o vašoj improvizaciji. Odbijam u cijelosti ikakvu konstrukciju da je došlo do curenja informacija iz DORH-a. Smatram pogrešnim sazivati sjednice Odbora kako bi se govorilo o konkretnim slučajevima."