Turudić: Sjednica nije služila utvrđivanju istine, nego promociji dvije stranke. DORH je neovisan

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Glavni državni odvjednik napustio je ranije u petak sjednicu saborskog Odbora za pravosuđe na kojemu se razgovaralo o curenju informacija iz istraga, koje su, sumnja oporba, dovele do ostavki dvaju istaknutih HDZ-ovaca na funkcije koje su obnašali, kako bi u trenutku njihovog uhićenja politička šteta za Vladu i stranku bila manja.

Turudić je sjednicu napustio nakon verbalnog sukoba s predsjednikom Odbora Nikolom Grmojom kojemu je spočitnuo da mu prigovara što je došao na sjednicu na koju ga je sam pozvao. “Hvala i doviđenja”, poručio je Turudić ispričavajući se Grmoji što mu je “remetio mir”.

“DORH je samostalan”

Nakon toga, Turudić je stao pred novinare.

VIDEO / Zašto je Turudić naprasno otišao sa sjednice? “Ispao sam odgovoran što sam došao”

Turudić kaže kako se nije osjećao izbačen iz takta. “To je sjednica koja nije služila da se utvrdi istina, nego za sitnu promociju dvije stranke koje su vrlo slilne u svojim nastojanjima. Za njih ne važe zakoni i pravni poredak. DORH je samostalan i neovisan i nikada nećemo postupati po nalozima takvih ljudi”, kaže Turudić.

O tome hoće li se odazvati na drugu sjednicu, kaže da će vidjeti tko će ga zvati.

“Pitanja nisu imala veze s pravom, ti ljudi ne poznaju termine, vrlo je teško razgovarati s njima. Ja nisam političar i ne pada mi na pamet razgovarati na takav način. Grmoja me prekinuo i rekao mi ‘lažete’. Nije problem što je to rekao Ivanu Turudiću, nego što to govori glavnom državnom odvjetniku pred auditorijem da laže”, govori.

Uhićenja HDZ-ovaca

Turudić kaže kako je uvjeren i da nema sumnji o tome da nije curilo iz DORH-a kad su u pitanju uhićenja HDZ-ovaca Škorića i Šarića. Kaže kako ne može znati je li netko nekome nešto dojavio, ali da, prema stanju spisa, misli da nije bilo nikakvih dojava. “Prozvan sam da sam povrijedio tajnost postupka. Znam da nisam. Što bih istraživao sam sebe. … Ti postupci su trajali tri i dvije godine, zašto bi sad dva dana prije uhićenja, kome bi to pasalo. Razgovarati o tajmingu i usluzi vladjućima ,to je deplasirano posve…”, kaže.

Na daljna pitanja novinara kaže kako oni uvijek imaju informacije prije. “Vi uvijek znate, recite od koga ste to saznali. Sad ste pokazali da imate informacije. Ako su znali svi, onda ste znali i vi i Jasenka Kovač”, rekao je Turudić novinarima i otišao.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.