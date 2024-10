Drugi čovjek NATO-a pred Odborom: Ukrajina me podsjeća na Hrvatsku 1991.

"Imam prvu primjedbu, NATO-u sam se priključio 1991. u Bonnu. Bio sam desk officer kad je počeo rat na ovim područjima. Bilo je puno dramatičnih trenutaka u tom razdobljima i svjedočio sam hrvatskoj borbi za slobodu. Pomno sam pratio razvoj Hrvatske od 1991. i dobro sam upoznat sa situacijom. Slike koje vidim u Ukrajini, podsjećaju me na Hrvatsku 1991. Kad vidim slike Bahmuta, podsjete me na Vukovar i napade na brojne hrvatske gradove, kao i na civile koji su patili i stradali. Isto tako, vrlo važnu za današnju raspravu, odlučili smo uspostaviti novu obučnu NSATU misiju za sigurnosnu obuku i potporu Ukrajini. Nova zapovjedna grana NATO-a smještena je u Wiesbadenu i očekujemo da će biti operativna u nadolazećim mjesecima. NSATU je odlučan poduprijeti ukrajinski suverenitet i imat će zadaće koje su već uspostavljene i već su na neki način određene nakon napada Rusije na Ukrajinu. Te zadaće su izričiti obuka, nadgledanje obuke ukrajinskih oružanih snaga te pružiti potporu kroz planiranje. Vojnici će se odlaziti u Wiesbaden i tamo će se pružati pomoć Ukrajini. Časnici će imati vezu s Ukrajinom i nekoliko njih ponekad će putovati u Ukrajinu. Svaka zemlja može odlučiti tko bi bili ti časnici za vezu. Neće se boriti, bit će samo časnici za vezu. Što se tiče vojne opreme, želimo pružiti veću potporu Ukrajini. NSATU će pratiti sigurnosna događanja u Ukrajini i omogućiti koordinaciju te suradnju među saveznicima. To će dati iskustvo onim časnicima koji će sudjelovati u toj NSATU misiji. Također, NSATU neće davati vojnu potporu Ukrajini, ona će biti u smislu donacija. Dakle, 32 saveznika neće postati strana u sukobu, niti će NATO pružati logističku potporu izvan teritorija zemalja članica NATO-a. NSATU je uspostavljen izvan Ukrajine i neće biti NATO-ovih snaga u Ukrajini. Međutim, postojat će časnici za vezu koji će odlaziti u Ukrajinu i to će biti jedan ograničeni broj, koji će služiti kao veza s Ukrajinom. NSATU znači identifikacija i koordinacija različitih oblika potpore Ukrajini, a uspjeh će biti onoliki kolike će biti donacije i potpora različitih nacija. Kako bi postao koristan i operativan, to je ključna stvar koju želimo postići. Ovisimo apsolutno o donacijama u tom smislu. Ključno nam je da svaka zemlja članica odredi službenike koji će biti dodijeljeni misiji i to će biti vrijedan doprinos. Također, to je neophodno za uspjeh misije, ali i za to da Ukrajina bude suverena i neovisna država. Washingtonsku deklaraciju potpisali su šefovi država i vlada, a dogovoren je kao rezultat pregovora 32 zemlje članice. Deklaracija jasno kaže da NATO neće biti strana u sukobu. Stoga, u pripremi svega, posavjetovali smo se s vojnom i pravnom stranom te smo šefovima vlada i država sve pojasnili. Ono što radimo jest pomaganje Ukrajini u njenoj samoobrani, ne borimo se zajedno s njom. Saveznik smo joj, ali ne i strana u sukobu", naglasio je Boris Ruge.