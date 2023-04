Što se krije iza odlaska šefice USKOK-a? “Vidjeli smo kako su se prepucavale…”

Podijeli :

Odvjetnik Veljko Miljević gostovao je u Novom danu gdje je komentirao odlazak šefice Uskoka, Vanje Marušić.

Miljević kaže da je li pitanje o pritisku ili ne, ne možemo znati. “Da se to može zaključiti, to sigurno. Treći dan kola ova informacija. Čudi me da je Ministarstvo tek sad reagiralo”, rekao je.

“Ne treba vama kasko da bi se pokrivala šteta, ona se pokriva obveznim osiguranjem. No moguće je da osiguravatelj traži regres kasnije, a moguće da je ovdje o tome riječ”, dodao je.

Ako se radi o zataškavanju, postavlja se pitanje tko je odgovoran. “To je bilo prije nešto više od godinu dana, i da se to u iduća tri dana nije znalo u cijelom DORH-u. Ako je provedena istraga i ako je počinitelj kažnjen, jer očito nije bio pod utjecajem alkohola ili obijesno vozio, što je Marušić tu zataškala? Policija očito nije ništa zataškala. Tu propusta nema”, smatra Miljević.

Malenica: Protiv vozača šefice USKOK-a bit će pokrenut postupak

O tome zašto je točno otišla Marušić morat će reći vlada. “Premijer kaže da je to interna stvar DORH-a. Pa nije! Vlada imenuje šeficu DORH-a, a ona ne može imenovati ravnateljicu Uskoka bez suglasnosti Vlade. Jedna od stvari koju nikako ne shvaćam je da DORH pušta da javnost govori o nekakvim neprovjerenim informacijama”, rekao je.

“Javnost je zainteresirana, ali kao građanin nemam informacija. Mi ne znamo je li na nu vršen pritisak ili ne. Plenković mora pozvati, kao oni koji su ju imenovali, šeficu DORH-a da objasni o čemu se radi”, dodao je.

“Uskok je najkvalitetniji dio DORH-a, ali je dio DORH-a, i naravno da državna odvjetnica utječe na njegov rad… Vidjeli smo prije godinu i pol dana da su se njih dvije prepucavale na konferenciji za novinare, a njihov rad mora biti usklađen”, podsjetio je Miljević.

Dodaje kako svima dogovara da se tu pliva u nesređenom stanju.

