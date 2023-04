Liječnik iz Niša poslao poruku hrvatskim liječnicima

Podijeli :

Regijom je ovih dana odjeknula vijest da su liječnici Klinike za kardio-vaskularnu kirurgiju Univerzitetsko-kliničkog centra Niš nakon 100 uzastopnih dana rada i 12 uzastopnih radnih vikenda, bez ikakve naknade, uspjeli ostvariti cilj koji su si zadali i eliminirati liste čekanja za operacije srca na toj klinici. Mlađan Golubović, jedan od tih liječnika, koje je javnost prozvala "heroji juga", govorio je za N1 Studio uživo o tome kako su došli na ideju da problemu s kojim su se suočili pristupe na takav način.

Golubović je za N1 Studio uživo rekao kako je sve počelo spontano, kad su liječnici dobili informaciju da je nekoliko pacijenata umrlo prije zakazane operacije. Kako u bolnici postoje prostorna ograničenja, Golubović kaže da su pristali na prijedlog mlađih kolega da operiraju vikendom. Uspjeli su za tri mjeseca ‘očistiti’ liste čekanja.

“Priprema za kardiovaskularne operacije je malo opsežnija, potrebno je 20-ak dana se prikupi sve. Onog trenutka kad pacijent dođe u anesteziološku ambulantu, on može naredni tjedan ili za dva biti operiran. U principu se u našoj klinici ne čeka više od toga”, govori.

Objašnjava i da je koronavirus unazadio zdravstveni sustav u cijelom svijetu jer zbog pandemije su se odgađale operacije koje nisu bile nužne. “Istina je da je to doprinijelo tome da se stvore liste čekanja. A najveći broj oboljelih, je, vjerujem da je tako i u Hrvatskoj, upravo onih koji su oboljeli od kardiovaskularnih bolesti”, govori. Dodaje i da je njegovo osobno mišljenje da treba napraviti presjek. “Mi vodimo evidenciju stvari koje možemo unaprijediti, ali u vremenu korone je broj operacija bio jako smanjen pa se stvorila ta veća lista čekanja koja je napravila problem. Našli smo formulu koja nije modalitet za druge klinike. Naša je formula bila uvjetovana prostornom organizacijom naše klinike. Taj čin dobre volje su ljudi prepoznali, ali to je bila naša dobra volja i radili smo svoj posao”, kaže.

Što se tiče uvjeta u kojima liječnici rade u Srbiji, Golubović kaže kako se posljednjih godina poboljašala situacija, izgrađeno je mnogo instituta i centara, a bolji je i život liječnika jer su im rasle plaće. “Naravno da to ne prati trend u EU-u i SAD-u i naravno da postoji odljev mladih ljudi, posebno u Zapadnu Europu. Uvijek ću podržati liječnike koji se bore za svoja prava i siguran sam da liječnici u Hrvatskoj imaju pravo. Vi ste u EU-u i ako se napravi usporedba s liječnicima iz europskih gradova, a liječnici iz Hrvatske su jako dobro obučeni, njihovi se radovi citiraju, hrvatska medicina u mojim očima važi za dobru medicina… Moja klinika osigurava sve potrebe za sofisticirane operacije iz oblasti kardiovaskularne kirurgije i transplantacije bubrega, uvijek može bolje, svake godine izlaze novi uređaji… Uvijek može bolje”, govori.

Srpsko zdravstvo, kao i hrvatsko, ima problem s listama čekanja, priznaje Golubović.

“Kao i u Hrvatskoj, i u Srbiji postoji problem s listama čekanja. To je ozbiljan globalni zdravstveni problem i siguran sam da će fokus u narednom periodu biti na rješavanju problema. Nije to sada, to je bilo i prije pet godine, 10… To je sigurno crvena lampica za sve nas da vidimo kako ih možemo smanjiti, a onda, nekim radikalnim rezovima u organizaciji zdravstvene zaštite i ispraviti”, kaže.

Na kraju razgovora ponovno se osvrnuo na akciju kojom su izbrisane liste čekanja u njegovoj bolnici. “Mi smo za sve, za dupli broj operacija, imali dovoljno i liječnika i materijala koji nabavlja uprava. Naš osnivač je Vlada Republike Srbije, bili smo pokriveni. Što s tiče podrške, za sada nije bilo ali siguran sam da će i oni koji odlučju podržati naš čin”, zaključuje.

