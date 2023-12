Oglasili se BBB-i: Svi troškovi naše braće u Grčkoj plaćeni su donacijama obitelji i navijača

Podijeli :

Angelos Tzortzinis / AFP

Nakon što su se pojavile informacije da je troškove obrane hrvatskih navijača, koji su od kolovoza bili u grčkim zatvorima zbog nereda u kojima su sudjelovali u Ateni i u kojima je jedan grčki navijač ubijen, snijela država, oglasili su se iz navijačke skupine Bad Blue Boys.

“Suprotno napisima u pojedinim medijima, troškovi obrane kao i svi drugi troškovi za našu braću u Grčkoj plaćeni su donacijama njihovih obitelji te Bad Blue Boysa i ostalih navijača Dinama, kao i navijača nekih drugih klubova. Svima njima se i ovim putem zahvaljujemo.

Rijetke su prilike u kojima demantiramo novinarske laži na svoj račun, ali ovaj put na to nas tjeraju zlonamjerni pokušaji nametanja političkog konteksta u ovoj priči”, poručili su iz navijačke skupine.

O tome kako država pomaže navijačima u povratku u Hrvatsku je ranije u nedjelju govorio i predsjednik Vlade Andrej Plenković.

“Pitanje je imaju li oni dokumente, sredstva, događa se proces bez presedana. I grčki sudovi i tužiteljstvo i zatvorski sustav rade vikendom. To se još nije dogodilo. Donijeli su odluku da se napravi izvanredni korak i da ih se što prije pusti. U tim okolnostima i naše veleposlanstvo radi non stop. Dosad je njih nešto manje od 20 došlo u veleposlanstvo, neki su tražili putni list, neki sredstva za povratak u Hrvatsku, nitko još nije tražio novac za jamčevinu, ali veleposlanstvo je dobilo naputke da im to pokrije, a kasnije će se to rješavati. To je uobičajena procedura kada veleposlanstva i konzulati pomažu građanima”, kaže i dodaje kako država i služi tome da pomogne građanima.

“Većina od ovih koji su pušteni u petak, samo troje ili četvero ih je bilo u Ateni, većina ih je u različitim dijelvima Grčke. Policija ih je prepratila u Atenu i oni danas, svako u individualnom angažmanu dolazi nazad. Nisu oni svi iz Zagreba, nije ovo organizirano putovanje nazad nego iskaz države, a pomagali smo im angažirano sve ove mjesece. Oni dolaze nazad kući”, kaže Plenković.

