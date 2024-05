Oglasio se liječnik koji je u Zaprešiću spasio bebu iz kante za smeće

Podijeli :

Beba umotana u deku i bačena u kontejner pronađena je u ponedjeljak kasno navečer u Zaprešiću.

Novorođenče koje je sinoć pronađeno na području Zaprešića nije životno ugroženo i prevezeno je u Kliničku bolnicu “Sveti Duh”, rečeno je u utorak Hini u Policijskoj upravi zagrebačkoj, koja utvrđuje sve okolnosti događaja, provodi kriminalističko istraživanje.

“Oko 23.15 smo zaprimili poziv naše dojavne službe da su u Antuna Mihanovića očevici našli. Kad smo krenuli nismo znali da je u pitanju beba. Odmah smo krenuli i već za dvije minute, pošto nam je to u blizini, bili smo na mjestu događaja. U transportu su nam javili da je riječ o bebi u košu za smeće. Bilo nas je strah jer pupkovina nije bila sterilno podvezana pa smo se bojali da beba ne uđe u sepsu, no na sreću nije. Bilo je napeto, no koordiniranim djelovanjem smo sve uspjeli odraditi”, ispričao je za 24sata dr. Borna Pribanić, liječnik ispostave Doma zdravlja u Zaprešiću koji je stigao na teren zajedno s tehničarem i vozačem.

Po dolasku na mjesto gdje je bila bačena beba, zatekli su očevice koji su i pozvali hitnu.

“To su bila djeca od 15, 16 godina, vraćali su se s treninga kad su začuli plač i u kanti vidjeli bebu. Nisu ništa dirali. Pokazali su nam kantu, a mi smo samo čuli povremeni plač, pogledali smo unutra i vidjeli novorođenče za koje smo procijenili da je rođeno prije maksimalno 30 minuta, da je prošlo još 15 minuta, ne bi preživjelo. Skinuli smo cijeli kantu sa stalaka kako bi je uspjeli izvaditi. Odmah smo pristupili procjeni vitalnih parametara i pothlađenosti, to nam je bilo primarno jer je dijete disalo”, rekao je za 24sata dr. Pribanić.

Dalje navodi: “Pristupili smo utopljavanju, APGAR score za procjenu vitalnih funkcija bio je 5 zbog izrazite pothlađenosti, a inače je kod zdrave novorođenčadi 10. Ugrijali smo dijete i krenuli u žurni transport tijekom kojeg smo stabilizirali bebu iako je u svakom trenu moglo doći do prestanka disanja, te smo u roku 10 do 15 minuta bili na Sv. Duhu gdje nas je dočekao liječnički tim, koji je preuzeo bebu, stavili su je u inkubator i čuli smo se, beba je srećom sad dobro. Inače je normalna frekvencija rada srca novorođenčadi oko 130 do 150 otkucaja u minuti, a kod bebe je bila 55 također zbog pothlađenosti – kazao nam je liječnik.

Dodaje i kako se moglo procijeniti da je dijete rođeno iz uredne trudnoće, no da je pothlađenost učinila svoje.

“To je kolegama i meni bilo emotivno izrazito teško, nismo ni znali što nas čeka pri dobivanju poziva, svi smo bili u stanju šoka, no znali smo da o nama ovisi nečiji život, tako da smo se odmah pribrali i napravili sve po protokolu i sve je završilo sretno za dijete. Izrazita je sreća što su naišla djeca koja su zapazila bebu jer da je ostala još 15 minuta u kanti, a vani je bila kiša i hladno, bebi ne bi bilo spasa “, kaže dr. Pribanić.

