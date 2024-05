Oglasili su se organizatori Eurosonga: Žao nam je…

Podijeli :

ARND WIEGMANN / AFP

Europska radiodifuzijska unija (EBU) su se kao organizatori Eurosonga našli na udaru brojnih kritika zbog svega što se događalo u švedskom Malmöu.

Natjecatelji, novinari i predstavnici nacionalnih žirija žalili su se na tretman, uvjete i općenito atmosferu koja je vladala “iza pozornice”. Ni nekoliko dana kasnije, to se nije utišalo pa su se iz EBU-a oglasili o događajima.

“Žalimo što neke delegacije nisu poštovale pravila”, započeli su iz EBU-a te na taj način još jednom svalili krivnju na one koji se žale, prenosi BBC.

“Preispitat ćemo događaje”

Talijanka Angelina Mango i Irkinja Bambie Thug bili su među natjecateljima koji su se žalili na “napetu” i “užasnu” atmosferu iza pozornice. Nizozemski pjevač Joost Klein je pak poslan kući nakon što ga je članica produkcijske ekipe optužila za zastrašivanje. Pritom, navode nizozemski organizatori, nije uvažena njegova verzija događaja, koja odudara od optužbi.

Baby Lasagna održat će prvi koncert nakon Eurosonga, osim njega nastupit će i svjetski glazbenici

“Razgovarali smo s brojnim izaslanstvima tijekom događaja u vezi s raznim pitanjima na koja nam je skrenuta pozornost. Upravljačka tijela EBU-a će, zajedno s voditeljima izaslanstava, preispitati događaje oko ESC-a u Malmöu kako bi krenuli naprijed na pozitivan način i osigurali da svi poštuju vrijednosti događaja”, priopćili su iz EBU-a pa dodali da će se o pojedinačnim slučajevima raspravljati naknadno.

Natjecanje je bilo zasjenjeno prosvjedima zbog sudjelovanja Izraela i humanitarne krize u Gazi. Na ulicama Malmöa prosvjedovale su tisuće ljudi, a predstavnica Izraela Eden Golan je izviždana. Ali, istovremeno je dobila i ovacije dijela publike.

Bambie Thug bila je posebno otvorena u propalestinskim stavovima, a uz to je i optužila izraelsku nacionalnu radioteleviziju (KAN) za “poticanje nasilja protiv nje tijekom izvještavanja”.

Izraelka na udaru

“Negativno govori o Izraelu. O tome ćemo kasnije, pripremite kletve”, katao je izraelski komentator tijekom prijenosa, zbog čega je Bambie Thug zatražila diskvalifikaciju Izraela dogodine.

Drugi su sudionici optužili izraelsku delegaciju da ih je snimala i postavljala isječke na internet bez njihova dopuštenja. Također, nekoliko sudionika, uključujući Britanca Ollyja Alexandera, potpisalo je zajedničku izjavu kojom pozivaju na prekid vatre u Gazi.

Otkriveno koliko je ljudi dočekalo Baby Lasagnu na Trgu bana Jelačića Pobjeda Švicarske izazvala brojne reakcije: “Potraga za Nemom? Radije bih ga izgubio!”

Bilo je burno i tijekom konferencije za medije, na kojoj je sudjelovala Golan. Dok se obraćala prisutnima, grčka pjevačica Marina Satti pravila se da zijeva i spava, a kad je izraelskoj pjevačici rečeno da ne mora odgovoriti na pitanje o tome predstavlja li njeno prisustvo sigurnosni rizik, nizozemski pjevač Joost Klein glasno je pitao “Zašto ne?!”.

Samo dva dana kasnije diskvalificiran je. Natjecatelj iz Litve Silvester Belt je u međuvremenu rekao da mu je žao što je uopće sudjelovao.

“Nastupati nakon te zemlje, s toliko napetosti, bila je jedna od najgorih stvari kroz koje sam morao proći. Stvarno sam napravio najbolje što sam mogao u toj situaciji”, kazao je Belt.

I švicarski predstavnik Nemo izjavio je nakon pobjede da nije bilo lako, da je bilo iznimno intenzivno i ne baš ugodno. No, na prozivke da nije zaslužio pobjedu ispred Baby Lasagne, nije se osvrtao.

Portugalski RTP također se žalio nakon što je došlo do kašnjenja u objavljivanju izvedbe njhova natjecatelja na YouTubeu nakon finala. Iz EBU-a su odgovorili da je do odgode došlo zbog njihove natjecateljice Iolande, koja je na noktima nacrtala dizajn inspiriran keffiyehom – tradicionalnim palestinskim šalovima koji se koriste za iskazivanje podrške zemlji. Naravno, to je samo izazvalo još više negodovanja na račun EBU-a i samog natjecanja.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Švicarac Nemo pobjednik je Eurosonga 2024. Pucanj u noći