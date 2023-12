Oporba o Žalac: “Požderano je 10.000 eura, ali treba paziti kad se jede i časti europskim novcem”

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Nova istraga EPPO-a protiv Gabrijele Žalac zbog trošenja deset tisuća eura na privatne zabave pokazuje do koje razine ide bahatost i HDZ-ovo sisanje javnih sredstava, poručila je u petak oporba dodavši kako se 'HDZ-ovci smatra višom kastom kojoj kmetovi moraju plaćati sve troškove'.

Arsen Bauk (SDP) je ustvrdio da će predsjednik Vlade još više biti nervozan zbog postupaka Europskog tužiteljstva. “Kako bi on bio manje nervozan, predložio sam ukidanje tužiteljstva”, kaže ironično Bauk i dodaje kako ‘nema Tužiteljstva, nema problema, što je očito rješenje koje predsjednik Vlade u ovom trenutku vidi’.

EPPO istražuje bivšu ministricu Žalac, kažu da je proslavu rođendana platita europskim novcem

Ove informacije su poznate i od ranije, Europsko tužiteljstvo je to istražilo, a sve dalje ćemo vidjeti u postupku, osim ako premijer ne otkrije da to nije europski novac, poručio je SDP-ovac.

„Kvantitativno gledano to je kap u moru, govori se o požderanih deset tisuća eura, a svakodnevno se suočavamo s aferama koje teže desetine ili stotine milijuna eura”, kazao je Nino Raspudić (Most) o novoj istrazi protiv Žalac. No, dodao je, kvalitativno ostavlja ružan dojam jer govori do koje razine ide bahatost i sisanje javnih sredstava tog miljea ljudi.

„To je modus operandi, oni žive kao nekakvo plemstvo, viša kasta za koju je samorazumljivo da će kmetovi plaćati sve njihove troškove”, dodao je Raspudić. Izrazio je nadu da se iz tog slučaja neće izvući zaključak kako se ‘može žderati na račun hrvatskih poreznih obveznika, ako je novac samo iz Hrvatske, ali da treba paziti kada se jede i časti europskim novcem’.

Kekin: Javni novac klizi u privatne džepove kada je HDZ na vlasti

Ivana Kekin (Možemo!) kazala je da se ‘radi o Plenkovićevoj ministrici i miljenici’. “To je besramno jer još jednom pokazuje kako HDZ misli da su javna sredstva njihova i kada se ta sredstva utroše neprimjereno ne žele preuzeti odgovornost. Ako su i uhvaćeni s prstima u pekmezu, onda tvrde da je to slučajno”, ustvrdila je.

Raspudić o BBB-ima u Grčkoj: “Potpuno nerazumljivo! Ovo me podsjeća na Goli otok”

To se, kaže, vidi i u slučaju afere u HEP-u za koju premijer nije dao nijedan odgovor kako je do toga došlo i ne znamo kako je slučajno baš Pavao Vujnovac oko toga profitirao. “Poruka je da se to može svakome dogoditi i da javni novac klizi u privatne džepove kada je HDZ na vlasti, a mi smo tu da to gledamo i komentiramo”, zaključila je Kekin.

Dalija Orešković (SSIP) ustvrdila je da je Vlada Andreja Plenkovića trivijalizirala krupne malverzacije i otimanja iz proračuna, pa onda kupovina privatnih stvari javnim novcem postane praksa. Ako je Plenkoviću 10 milijuna eura plinske afere sitnica, onda što očekivati povodom ovakvih detaljčića, zapitala je.

Orešković: Za mjernu jedinicu korupcije treba uvesti ‘jedan Plenković’

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije Orešković je predložila da se u Hrvatskoj za mjernu jedinicu korupcije uvede ‘jedan Plenković’. Pri mjerenju, pojasnila je, uzeli bi se svi ministri iz mandata Andreja Plenkovića koji su otišli zbog neke korupcijske afere, neovisno o tome je li protiv njih pokrenut kazneni progon, pa bi se ovisno o težini djela, onaj koji je otuđio najmanje kvalificirao kao jedan Plenković, a kapitalci poput Gabrijele Žalac mogli bi biti 5, 6 Plenkovića, pa sve do Frane Barbarića koji bi mogao biti negdje na 10 Plenkovića.

„Članovima Borg skupine pripada broj od 100 Plenkovića, uključujući Martinu Dalić kao gospodarstvenicu godine, a Pavao Vujnovac, s obzirom da je njegovu koruptivnu upletenost teško izmjeriti mogao bi dobiti i nagradu ‘Plenković godine’”, poručila je Orešković.

