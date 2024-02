FOTO/VIDEO Žestoki govori na prosvjedu: “Plenković je napravio nešto što nije ni Khuen-Héderváry”

Posljednji govornik bio je Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

"Vi, prekrasni ljudu, hvala što ste ovdje s nama, na Markovom trgu koji je postao mjesto otpora. Dosta je tiranije, dosta je laži, dosta je korupcije, dosta je HDZ-ova. Hvala svima vama, hvala svima ovdje, hvala i onima koji nas ne mogu čuti. Ima nas sve do Trga bana Jelačića", vikao je Grbin i pozvao sve da viču "Dosta je!".

"Ovdje smo što smo ljuti i bijesni, ovdje smo jer znamo duboko u srcu da Hrvatska može bolje. Ovo je naša zemlja, ovo je naš dom i nećemo dopustiti nikome da nam ga otme, da nam ga ukrade kao sve ostalo. Ovo je naša zemlja, nikome je ne damo, ovo je Hrvatska, zemlja za koju se vrijedi boriti. Ovdje smo da se borimo za njenu budućnost, protiv sadašnjosti u kojoj nas potkradaju, vrijeđaju i napadaju fizički, kao našeg kolegu jučer u Zadru. Ovo danas je početak jedne prekrasne priče, priče koja će promijeniti Hrvatsku, koja će promijeniti sve što je u ovoj zemlji loše. Podsjetit ću vas što se dogodilo u samo dva mjeseca, prvo su pokušali kupiti neke medije jer nisu shvaćali da se ne može sve kupiti. Kad su shvatili da ne mogu kupiti sve, ostatku Hrvatske su uz lex AP pokušali zabraniti govoriti što misli", u dahu je govorio Grbin i započeo "AP, odlazi!".

"Ni to im nije bilo dosta, njima nikada nije dosta, uvijek hoće još. Onda su nam doveli ovu ljepotu i ovu radost, ovog Turudića. Ljudi, tako divno lagati, to ne može svatko. Ali, oni mogu, oni to znaju, njima je to cijeli život. Laži i krađa. A nama je toga dosta. Naša Hrvatska je drugačija, naša Hrvatska je bez korupcije, bez kriminala i gdje umirovljenici imaju normalne mirovine. Je li to normalno?! Hoćemo li to promijeniti?! Kako?! Zajedno! Hvala što ste došli ovdje jer ste poslali jednu prekrasnu poruku, da za ovu zemlju itekako ima nade. Zajedno ćemo Hrvatskoj vratiti budućnost."