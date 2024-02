Oprez! Radovi na jednoj od najfrekventnijih zagrebačkih ulica, donosimo detalje

Podijeli :

Slavko Midzor /Pixsell/ilustracija

Iz Grada Zagreba poslali su obavijest o izmjenama u prometnoj regulaciji zbog izvođenja građevinskih radova.

“Za potrebe izvođenja radova uređenja nogostupa na Ulici grada Vukovara, na dijelu od Ulice Donje Svetice do Lipničke ulice, od utorka 13. 02. od 08,00 sati do petka 16. 02. 2024. do 20,00 sati, bit će zauzet dio kolnika i nogostup, dok će se promet odvijati po preostalom slobodnom dijelu”, priopćili su iz Grada.

“Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju te da se iste pridržavaju kako bi se izbjegli štetni događaji, a sve sudionike u prometu molimo za strpljenje i razumijevanje”

Kako bi se izbjegla dodatna zagušenje predlažu obilazni pravac:

Ulica grada Vukovara – Ivanićgradska – Planinska – Donje Svetice i obratno.

“Promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji, a pješake molimo da obrate posebnu pozornost i da se kreću označenim obilaznim pravcima”, navode iz Grada.

