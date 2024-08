Zasjeda optužno vijeće. Hoće li jedna optužnica protiv Josipe Rimac konačno biti potvrđena?

Podijeli :

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu nastavlja danas razmatrati optužnicu protiv bivše HDZ-ove državne tajnice Josipe Pleslić koja se tada prezivala Rimac.

Riječ je optužbama za primanje mita kod izrade Uredbe o zakupu šumskog zemljišta, namještanju natječaja za dodjelu poljoprivrednog zemljišta, sređivanju prolazaka na državnim stručnim ispitima, urgiranju za zapošljavanje sestre u HEP-u, obećanju za zapošljavanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sina lokalnog novinara koji je pisao o njoj te posredovanju u nabavi pitanja za testiranje kod zapošljavanja u Uredu državne uprave Šibensko-kninske županije.

Tko je sve priznao krivnju?

Na početku je uz Josipu Pleslić ex Rimac u ovom kraku afere bilo optuženo 26 osoba, no do sada ih se 20 nagodilo s USKOK-om, priznalo krivnju i dobilo relativno blage kazne.

Ovaj slučaj bivše državne tajnice specifičan je i po tome da je Visoki kazneni sud RH potvrdio zakonitost dokaza čije je izdvajanje iz spisa tražila obrana. Među ostalim radilo se o porukama iz mobitela Josipe Rimac u kojima se, kao što je do sada već poznato, na više mjesta spominje AP.

Inače USKOK je ovu optužnicu podigao još u veljači 2022. godine.

