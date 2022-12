Otac pretučenog mladića u Brodu: To je trauma, za svakog roditelja i dijete

Podijeli :

Izvor: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Policija rasvjetljava okolnosti premlaćivanja mladića odjevenog u Djeda Mraza sinoć u Slavonskom Brodu. Uhićeno je nekoliko osoba, među njima i pripadnik Hrvatske vojske. Mladić koji je bio odjeven u djeda Mraza zadobio je teške tjelesne ozljede te je nakon liječničke pomoći pušten kući.

Otac pretučenog Djeda Mraza za HRT je ispričao što se, prema njegovoj verziji, dogodilo. “Ne mogu spavati kao roditelj, ja plačem, žena plače”, kaže Zlatko Ereiz iz Slavonskog Broda. “Iz kurtoazije je djevojkama davao bombone, dečkima kondome, radi šale”, kaže otac.

“To je trauma, za svakog roditelja i dijete. To je teško doživjeti. Suosjećam sa svim roditeljima koji su tako nešto pretrpjeli. Nemam kontakt napadača niti ga želim imati. Ne želim ga osuđivati, postoji sudstvo koje će odraditi svoje”, dodao je otac.

Pretučeni mladić kaže da mu je žao. “Nije bitno to sve što sam radio, to je palo u vodu, neće se više desiti i to je to”, kaže Kristijan Ereiz. “Žao mi je za sve što se desilo i ne znam više što bih više rekao. Ne bih htio da se ponovi. Stvarno se ne osjećam najbolje i to je to”, dodao je.

Podsjetimo, društvenim mrežama jučer se proširila snimka masovne tučnjave i prebijanja mladića obučenog u Djeda Mraza u Slavonskom Brodu. Policija je potvrdila da je dobila dojavu o tučnjavi više ljudi nešto poslije 15 sati.

Na snimci tučnjave se vidi mladić obučen u Djeda Mraza kako leži na cesti. Kada se mladić pokušao pridići, prišao mu je drugi mladić te ga snažno udario nogom u glavu. Nakon toga udareni mladić pada na asfalt i ne ustaje.

Jedan četvorice uhićenih mladića koji su napali Djeda Mraza je pripadnik Hrvatske vojske. Iz Ministarstva obrane jučer su osudili incident te od Vojne policije zatražili da provede istragu.

Danas su za Dnevnik Nove TV iz Ministarstva obrane potvrdili da je uhićeni i ranije bio pod stegovnom mjerom.

“Prema podacima Kabineta načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH vojniku izrečena je stegovna kazna i mjera 2021. godine. Riječ je o djelatnoj vojnoj osobi i takvo ponašanje sukladno Zakonu o službi u Oružanim snagama RH predstavlja kršenje vojne stege”, napisali su među ostalim u priopćenju koje smo prenijeli ovdje.

