Otkud sad stjenice?! Vlasnica stana u Rijeci pokazala nam je gdje su se ugnijezdile

U neboderu na adresi Rastočine u Rijeci pojavile su se stjenice. Insekti su okupirali nekoliko katova zgrade, a u stanu na 13. katu naš Ranko Stojanac razgovarao je s Marinom Nimac, stanarkom u čijem stanu je trenutno najezda stjenica.

Ona objašnjava kako im je preporučeno da kupe parne čistače i koriste insekticide. Odjeću peru na visokim temperaturama, a sve što mogu staviti u zamrzivač stavljaju tamo jer im je rečeno da stjenice umiru na -17 stupnjeva.

Ovo su znakovi su vam se u kući pojavile stjenice i savjeti kako ih se riješiti!

Najviše se zabrinula kad je vidjela ubode na kćeri. “Bilo je strašno”, kaže.

I sobi u kojoj su se stjenice pojavile više ne spavaju, govori. Zvali su dezinsekciju i brojne druge službe.

Što su to stjenice?

Kućna stjenica (lat. Cimex lectularius L.; eng. Bed bug) spada u porodicu beskrilnih insekata Cimicidae, koji se hrane krvlju. Rasprostranjena je na gotovo svim kontinentima, a uglavnom je nalazimo u područjima s umjerenom klimom.

Kućna stjenica je 5,5-7 mm dužine i 2,5-3 mm širine. Tri do šest dana nakon oplodnje ženka polaže 6-10 jaja u razdoblju od oko 6 dana. Tijekom života može producirati do 200 jaja, nekada i više (do 500). Ima 5 razvojnih stadija i u idealnim uvjetima (ljetni mjeseci) od jajašca do odrasle jedinke prođe oko 6 tjedana.

Stjenice su termolabilne pa tako niska temperatura od -17 ºC kroz 2 sata ubija odrasle, a temperatura od -18 ºC kroz 1 sat ubija jaja. Visoka temperatura od 41 ºC kroz 1 sat ubija odrasle, a na temperaturi od 45ºC kroz 1 sat ugibaju jaja stjenica.

Stjenice žive 6 do 12 mjeseci, a neke nove studije govore kako mogu živjeti i značajno više u uvjetima nedostatka hrane. Inače, odrasla stjenica može preživjeti bez hrane do 5 mjeseci.

