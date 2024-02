Ova operacija tek je nedavno prvi put izvedena u Hrvatskoj, a iza svega stoji mladi hrvatski doktor

Podijeli :

Dino Stanin/PIXSELL / Ilustracija

Luka Matak mladi je ginekolog koji je Zadar stavio na svjetsku zdravstvenu mapu. Uveo je nekoliko inovativnih postupaka liječenja, a niže i priznanja dok mu na edukacije stižu kolege iz najvećih hrvatskih bolnica.

Takozvana ViNotes operacija tek je nedavno prvi put izvedena u Hrvatskoj, a minimalno je invazivna jer se koriste prirodni otvori u tijelu kako bi se došlo do ciljanog organa, prenosi Dnevnik.hr.

“Da biste pristupili u taj prostor morate napraviti rez, samo ne radite rezove na trbuhu, na abdominalnoj stjenci, već u prirodnom otvoru, u ovom slučaju u rodnici”, objasnio je specijalist ginekologije i opstetricije, doktor Luka Matak.

Tu metodu ovaj mladi ginekolog počeo je među prvima u svijetu primjenjivati i kod zloćudnih tumora – raka maternice. On i njegov tim obavili su 140 operacija tog tipa, na taj način vadili maternice i druge okolne organe.

“Ono što smo primijetili da je broj dana hospitalizacije ovakvih pacijenata gotovo za tri do četiri dana manji nego što je bilo prije”, dodao je Matak.

Čak 80 posto pacijentica ne traži više od jednog analgetika nakon operacije. Ipak, ne znači to da su sve pacijentice kandidati za takvu operaciju.

“Ali kod određenih pacijentica će biti sigurno korak naprijed u smislu bržeg oporavka i lakšeg podnošenja te operacije”, pojasnio je pročelnik Službe za ginekologiju i opstetriciju, doktor Zdenko Matas.

Sve to pod palicom mladog doktora Mataka. On je stručan, onako kirurški smiren, kažu njegovi kolege, pa i u stresnim situacijama.

“On to onako često razbije s jednim dobrim vicem ili šalom pa onda nekako ta atmosfera postane ležernija”, ispričala je glavna instrumentarka Antonija.

Iskustvo je skupljao u raznim bolnicama. Educirao se u Belgiji, ima dva poslijediplomska, sada je na doktoratu. Osmislio je i posebnu metodu podizanja mokraćnog mjehura. Na edukacije mu dolaze kolege iz cijele Hrvatske. Sve to sa samo 36 godina. I da, porodio je jedan solidan gradski kvart.

“Recimo da je ta brojka sigurno više negdje od 700 djece do sada. Pa gledajte, s obzirom na to da sam od 2014. na specijalizaciji, to je 10 godina”, našalio se Matak.

Puno duže je sa svojom suprugom, također liječnicom. Kad su dva medicinara u braku, onda se i kod kuće govori o pacijentima.

“S obzirom da sam radila dvije godine u hitnoj, pokrivam taj internistički dio tako da mu nekad sugeriram što treba izvaditi kod neke pacijentice, znači na što da obrati pažnju”, dodala je Lukina supruga, specijalist dermatovenerolog Magdalena Matak.

Ponude mu stižu na stol sa svih strana. Ipak, za sada želi ostati u Zadru. U planu mu je otvaranje međunarodnog centra za minimalno invazivnu ginekološku endoskopiju u Zadru.

“Gdje će dolaziti ljudi iz cijeloga svijeta kako bi se educirali, odnosno kako bi dobili međunarodni certifikat iz minimalno invazivne ginekološke kirurgije”, zaključio je.

