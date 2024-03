Ovaj grad u Hrvatskoj nedjelje i blagdane do kraja godine proglasio sajamskim danima

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Zaključkom gradonačelnika Nevena Bosilja, svih 50 nedjelja i blagdana do kraja 2024. godine u Varaždinu su proglašeni danima javnih manifestacija i sajamskim danima, priopćeno je u četvrtak iz Grada Varaždina.

Zaključak koji stupa na snagu od 1. travnja Grad Varaždin donio je u suradnji s gradskom Turističkom zajednicom, sa ciljem povećanja kulturno-turističke ponude, što će se postići organizacijom niza javnih manifestacija koje će trajati punih devet mjeseci.

Prva je “Proljeće u Varaždinu”, koja će trajati od 1. travnja do 31. svibnja, dok se od 1. lipnja do 22. kolovoza nastavlja “Ljeto u Varaždinu”. U okviru te dvije manifestacije predviđeno je oko 170 različitih programa.

Slijedi od 23. kolovoza do 1. rujna popularni “Špancirfest” s oko 500 programa, dok će od 2. rujna do 28. studenoga trajati “Jesen u Varaždinu”. Kalendarsku godinu od 29. studenoga do 31. prosinca zaključit će “Advent u Varaždinu”.

Osim nedjelja koje su dio tih manifestacija, Grad Varaždin odredio je 11 neradnih dana do kraja godine. To su Uskrsni ponedjeljak (1. travnja), izborni dan (17. travnja), Praznik rada (1. svibnja), Dan državnosti i Tijelovo (30. svibnja), Dan antifašističke borbe (22. lipnja), Dan pobjede i domovinske zahvalnosti (5. kolovoza), Velika Gospa (15. kolovoza), blagdan Svih svetih (1. studenoga), Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje (18. studenoga), Božić (25. prosinca) i blagdan Svetog Stjepana (26. prosinca).

“Tih dana u vremenu od šest do 22 sata omogućuje se prigodna prodaja na kioscima i štandovima koji su dio javnih i sajamskih manifestacija, a u vrijeme blagdana Velike Gospe te ‘Špancirfesta’ i ‘Adventa u Varaždinu’ vrijeme prodaje produžuje se do 24 sata”, poručuju iz Grada.

Lani je Varaždin zabilježio rast broja turista za 21 posto u odnosu na godinu ranije. Povećanjem kulturno-turističke ponude u okviru najavljenih cjelogodišnjih manifestacija, u Varaždinu se nadaju nastavku tog uzlaznog trenda.

