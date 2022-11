Ovo su paketi euro kovanica koje uskoro možete nabaviti za 100 kuna

Podijeli:







Proizvodnja kovanica eura u Hrvatskoj počela je ljetos, a do kraja godine bit će otkovane sve količine predviđene za ovu godinu. Te količine će se, između ostalog, iskoristiti za pakiranje u takozvane početne pakete eurokovanica za građane i poslovne subjekte.

Građani će te početne pakete moći nabaviti u bankama, FINA-i poštanskim uredima od 1. prosinca ove godine, a ovih dana iz HNB-a su objavili i sliku tog početnog paketa.

Početni paketi eurokovanica za građane bit će pakirani u male plastične vrećice u kojima će biti 33 euro kovanice vrijedne 13.28 eura. Građani će moći nabaviti najviše dvije vrećice po transakciji. Ukupno će za te potrebe biti raspoloživo 1.2 milijuna komada.

Što s bankomatima?

Uvođenjem eura 1. siječnja sljedeće godine s bankomata ćemo podizati novčanice od 10 ili 20 eura, a i traženi iznosi kao što su 50 i 100 eura isplaćivat će se u novčanicama od 10 i 20 eura, rekli su u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB), podsjeća Index.

Od 1. siječnja sljedeće godine dva tjedna će se na snazi biti dvojni optjecaj i kada će se i ostatak novca pri kupnji u dućanima za namirnice plaćene eurima ili kunama, vraćat će se u eurima.

U razdoblju od 15. do 31. prosinca uvest će se beznaknadno podizanje kuna na bilo kojem bankomatu. Ono će se zadržati do 15. siječnja kako ne bi došlo do negativnog utjecaja na dostupnost gotovine u kunama, rekli su Hini iz Hrvatske narodne banke.

