Pacijenti iz ovog grada nemaju pravo na naknadu, a prozivana saborska zastupnica ima

Podijeli :

Ako imate sreću da vas zdravlje služi, vjerojatno ne znate da u Hrvatskoj nije dovoljno živjeti 50 kilometara daleko od bolnice da biste dobili naknadu putnih troškova na koju imate pravo. Naime, točka koju je odredio HZZO u vašem gradu ili općini mora biti udaljena 50 kilometara od bolnice, bez obzira na to živite li vi još i dalje. Pri tom, bitna je i trasa koju oni odaberu.

Biti saborski zastupnik ili tek običan građanin – jasna je to razlika stanovnicima Zlatara.

Pacijenti iz Zlatara imaju 49 km do Zagreba, a SDP-ovka 66?! Oni nemaju pravo na naknadu HZZO-a SDP-ova zastupnica koja je tražila 760 eura za hotel smatra da je žrtva napada medija

Nakon napornog dana u Saboru, SDP-ova zastupnica i gradonačelnica grada Zlatara, gospođa Auguštan-Pentek, ne mora nakon sjednice ovdje na Markovom trgu sjedati u automobil i voziti za Zlatar. Zakon kaže da joj je omogućen besplatan, odnosno plaćeni smještaj jer je ona Saborskom odboru prijavila da je udaljenost do Zlatara veća od 50 kilometara. Međutim, ako se netko odluči iz Zlatara u Zagreb uputiti na liječenje ili na pregled – HZZO to ne računa baš tako.

Udaljenost od Zlatara do Zagreba prema izračunu HZZO je 49 kilometara – zbog jednog kilometra manje od propisanog, pacijenti nemaju pravo na povrat troškova prijevoza. Najniža je to cijena uz korištenje jedne od dviju mogućih ruta, prema izračunu odabranog javnog prijevoznika HZZO-a, Presečki grupe.

Naznačujući pri tome da se udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta upućivanja ne računa od adrese mjesta prebivališta do adrese korištenja zdravstvene zaštite, nego sukladno kriteriju službenog daljinomjera koji prometuje na određenoj putnoj relaciji (dakle od mjesta do mjesta, a ne od adrese do adrese).

Dakle, HZZO-u nije bitno gdje je vaša kuća, već gdje je točka na području općine koju su oni odabrali. Iz Udruge za zaštitu pacijenata protive se ovakvom izračunu kilometraže HZZO-a i traže da se troškovi puta nadoknade svim pacijentima.

“Neki će vjerojatno zbog toga odustati od terapije jer im to nije moguće i nije im dostupno. Znamo koliko teško nekad podnose put od kuće u bolnicu, pogotovo ako moraju primiti kemoterapiju i zato je vrlo važno da njihovi putni troškovi budu pokriveni, da se barem za to ne moraju misliti”, kazala je Jasna Karačić iz Udruge za zaštitu pacijenat.

Evo što kažu građani Zlatara.

“Bilo bi dobro da mi onkološki pacijenti koji hodamo, ja hodam svaki mjesec jedanput dvaput u Zagreb da nemam pravo na putni nalog. Pa benzin i ako ne ide skroz do bolnice tramvaj pa… 15 eura, dvadeset potrošim. – U jednom smjeru? Da, da.” “Mislim da nije u redu, sasvim nije u redu.Trebala bi za sve biti jednako. I tak ovo nije dobra veza nikakva Zlatar-Zagreb to presjedanje i nema autobusa, nema ničega organiziranog pravog.” “Pacijenti moraju biti uredno zbrinuti, to u prvom redu znate. Zdravlje na prvom mjestu, u svakom slučaju!

– Bi li im trebali biti plaćeni putni troškovi po Vama? Da!”

U čemu je razlika između HZZO-a, koji pacijentima iz Zlatara ne priznaje pravo, i Sabora koji zastupnici iz Zlatara priznaje pravo? Sabor ne koristi spomenuti daljinomjer, već interaktivnu kartu Hrvatskog Autokluba. I stvarnu adresu stanovanja.

Evo što kaže saborska zastupnica iz Zlatara Jasenka Auguštan-Pentek.

“Nije do mene nego do propisima Sabora, ja sve radim po propisima i Zakonu.

– Ali Vi možete odustati?

Tako je, ali mogu onda uzimati prijevoz koji će mi obračunavati na 66 kilometara i to je također isti iznos koji daju za stan.

– Zašto ne biste išli onom kraćom rutom?

Bili ste u gradu Zlataru, možda ste išli kraćom rutom i znate što to znači za građane.”

Kaže da nejednakost među građanima i zastupnicima ne smije postojati te najavljuje promjene novim rebalansom proračuna u Zlataru.

“Ja više ne primam plaću grada Zlatara i ja ću ovaj dio, koji je njima nepravden, dati svoje primanja rebalansom preusmjeriti da se njima ta nepravda ispuni.

– Kada ćete to učiniti? Znači rebalans je u osmom mjesecu. U devetom mjesecu to će biti moj prijedlog na Gradskom vijeću.”

Ne traže stanove, hotele, niti skupi prijevoz… jedino što pacijenti iz Zlatara, ali i ostatka Hrvatske žele jest obećanje koje im je država dala – priuštivu i svima dostupnu zdravstvenu skrb.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

HZMO uveo novu uslugu: Od sada ovu potvrdu možete dobiti bez odlaska na šalter “Hrvatski odvjetnik” bit će novi britanski premijer