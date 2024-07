Pacijenti iz Zlatara imaju 49 km do Zagreba, a SDP-ovka 66?! Oni nemaju pravo na naknadu HZZO-a

Podijeli :

HZZO pacijentima iz Zlatara ne priznaje pravo na naknadu troškova prijevoza do Zagreba jer je udaljenost manja od 50 kilometara.

Priča o kilometrima na toj relaciji aktualizirala se nakon što je objavljeno da je SDP-ova saborska zastupnica Jasenka Auguštan-Pentek saborskom Odboru za izbor, imenovanja i upravne poslove prijavila da od mjesta prebivališta do Zagreba ima 66 kilometara. Time je automatski stekla pravo na, prvo smještaj u hotelu za 190 eura po noćenju, a potom na plaćeni smještaj u stanu u Zagrebu (za ostvarivanje tih prava zastupnik mora imati prebivalište u mjestu koje je od Zagreba udaljeno više od 50 kilometara).

Dvostruka mjerila

Redakciji portala Ni Zagorje malo javilo se dvoje pacijenata koji zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja moraju koristiti u Zagrebu jer u Zagorju ona nije dostupna.

Prema HZZO-u, takvi pacijenti ostvaruju pravo na naknadu za troškove prijevoza. No moraju ispuniti osnovni uvjet za ostvarivanje toga prava – da je udaljenost od mjesta polaska do mjesta upućivanja, odnosno mjesta poziva, 50 i više kilometara. Oba pacijenta koja su se javila portalu na liječenje moraju u KBC Zagreb na lokaciju Šalata 7.

“Nama HZZO ne priznaje putne troškove za Zagreb jer vele da je manje od 50 kilometara. Zato nam nije jasno kak’ Sabor našoj gradonačelnici priznaje da do Zagreba ima i više od 60 kilometara? Ona tvrdi da ima 66!? Odakle, od centra Zlatara do Sabora? Nemoguće. Ili je promijenila mjesto prebivališta, nekaj ne štima. I ako saborskim zastupnicima država priznaje veću kilometražu, pa kaj nije jadno i sramota da bolesnim ljudima ne priznaju? Prema Ustavu bi trebali svi biti jednaki, pa zakaj onda mi sirotinja uvijek izvučemo deblji kraj? I kakva su to dvostruka mjerila? Za političare povoljnija, za nas jadne i bolesne i s daleko manjim primanjima figa. Nije korektno”, ogorčeni su ovi ljudi koji se boje javno istupiti.

Za pacijente najjeftinije

U Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje iz redakcije Ni Zagorje malo provjerili su zašto pacijenti iz Zlatara ne ostvaruju pravo na naknadu troškova prijevoza.

Saborskim zastupnicima gotovo dvostruko veći iznos za najam stanova SDP-ova zastupnica koja je tražila 760 eura za hotel smatra da je žrtva napada medija

“Sukladno podacima službenog daljinomjera tvrtke prijevoznika Presečki grupa udaljenost od Zlatara do Zagreba iznosi 49 kilometara”, dio je službenog odgovora HZZO-a.

Iz HZZO-a su detaljno objasnili tko i pod kojim uvjetima ostvaruje pravo na troškove prijevoza u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite.

“Osiguranoj osobi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranja (HZZO) pripada pravo na naknadu za troškove prijevoza ako od mjesta polaska (prebivališta, odnosno boravišta) do mjesta upućivanja (mjesto sjedišta ugovornog subjekta HZZO-a) ima 50 i više kilometara… Pod naknadom za troškove prijevoza podrazumijeva se naknada za troškove prijevoza javnim prijevoznim sredstvima po najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika. U određivanju relevantnog iznosa naknade za troškove prijevoza prvo se utvrđuje najkraća relacija između mjesta polaska i mjesta upućivanja prema službenim daljinomjerima prijevoznika javnog prometa (autobusni promet, željeznički promet). Nakon što se utvrdi koje javno prijevozno sredstvo prometuje najkraćom relacijom između mjesta polaska i mjesta upućivanja, usporedbom cjenika javnih prijevoznika koji prometuju na toj relaciji utvrđuje se najniža cijena karte koja će biti isplaćena osiguranoj osobi”, pojasnili su u HZZO-u.

Naknada za troškove prijevoza ne određuje se u odnosu na stvarne troškove koje je pojedina osigurana osoba imala.

“Naknada se određuje u odnosu na cijenu prijevoza javnim prijevoznim sredstvom gradskog, međugradskog, odnosno međunarodnog prometa prema najnižoj cijeni i prema najkraćoj relaciji prema službenom daljinomjeru javnog prijevoznika. Relaciju kojom će putovati i prijevozno sredstvo osigurana osoba bira prema vlastitom izboru, uključujući i osobni automobil”, stoji, između ostalog, u službenom odgovoru HZZO-a.

Za zastupnike najskuplje

Dodali su i da oni udaljenost od mjesta prebivališta do mjesta upućivanja ne računaju od adrese mjesta prebivališta do adrese korištenja zdravstvene zaštite, nego sukladno kriteriju službenog daljinomjera koji prometuje na određenoj putnoj relaciji, dakle od mjesta do mjesta, a ne od adrese do adrese.

Kako, pak, onda udaljenost računa Hrvatski sabor?

“Zastupnici prebivalište dokazuju predočenjem važeće osobne iskaznice, a za izračun udaljenosti prebivališta od Zagreba stručne službe Hrvatskog sabora koriste službenu interaktivnu kartu Hrvatskog autokluba”, odgovorili su za portal Ni Zagorje malo 19. lipnja iz Hrvatskog sabora.

