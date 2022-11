Podijeli :

Izvor: N1/Ilustracija

Opća bolnica Zadar provodi internu istragu u slučaju 61-godišnje pacijentice koja je nakon hospitalizacije otpuštena i sanitetskim vozilom poslana kući bez potrebne boce kisika.

Pacijenticu su nakon hospitalizacije otpustili iz bolnice i dovezli je sanitetskim vozilom. Bila je 20 minuta bez kisika, kako je rekao njen 71-godišnji suprug, piše Slobodna Dalmacija.

Kad sam stigao do nje, nakon što su je pregledali, bila je toliko crvena da sam se šokirao. Prišao sam bliže i shvatio da boca s kisikom uopće nije bila prikačena. Odmah sam to napomenuo medicinskoj sestri koja mi je odbrusila da ne može ona na sve paziti i da je to uvijek problem s tim cijevima za kisik jer često ispadaju”, ispričao je.

Nakon toga, predloženo mu je da je odveze kući, što je bio dodatni šok.

“Kako da ja ženu s teškim oblikom kronične opstruktivne plućne bolesti, koja mora ležati s bocama kisika, stavim u svoj mali auto i vozim do kuće?! Rekao sam da ne dolazi u obzir i da je izvole dovesti kolima s lječnikom. Kad smo sve dogovorili, otišao sam kući kako bi ih sačekao i smjestio u krevet. I tad je počela drama…”, dodao je.

Saniteskom vozilu treba 20 minuta do stana, a on je nakon deset minuta od kad su krenuli nazvao vozača da provjeri kakvo je stanje s kisikom.

“S druge sam strane začuo muk. I onda pitanje: “Koji kisik?” Pokušavao sam ostati pribran, ali u tom su mi se trenu odsjekle noge. Osim što ju je bolnica poslala kući bez kisika, bolesnicu s takvim zdravstvenim stanjem otpustili su i bez sestre i bez doktora. Samo s vozačem. Vozač se od panike htio vratiti u bolnicu, što mu nisam dopustio. Rekao sam: imaš još tri do četiri minute, juri kako znaš i umiješ, makar i kroz crveno i u suprotnom smjeru samo je dovedi pred zgradu gdje ću te čekati s kisikom”, rekao je.

Nazvao je susjede da mu pomognu, čekali su nekoliko minuta. “Kad su stigli, brzo smo reagirali, prikačili smo je na kisik i mislim da je to stvarno bio zadnji tren da smo je spasili…”, prepričava suprug. Dodao je kako je vozač bio u šoku.

Zvao je bolnicu i ispričao što se dogodilo očekivajući barem ispriku. No, nije bilo razumijevanja.

Nalog za sanitetski prijevoz mogu dobiti samo osigurane osobe. Dispečer saniteta zaprima nalog za sanitetski prijevoz od zdravstvene ustanove, obiteljskog liječnika i slično. Na nalogu za sanitetski prijevoz mora biti upisano ime i prezime pacijenta, adresa, dijagnoza pacijenta i specifičnosti prijevoza (ležeći pacijent ili sjedeći pacijent), objasnili su iz Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

“U slučaju potrebe za pratnjom medicinske sestre i kisika u vozilu, zdravstvena ustanova koja izdaje nalog za sanitetski prijevoz, mora obavezno staviti u napomenu da postoji potreba za kisikom (količina kisika u litrama koja je potrebna pacijentu), i pratnja medicinske sestre. Nalog za sanitetski prijevoz spomenute pacijentice, bez napomene, dobili smo 22. listopada od Opće bolnice”, rekla je ravnateljica Ivana Šimić.

Slučaj je komentirao i ravnatelj bolnice Željko Čulin.

“Sukladno internoj proceduri provodimo postupak kojim ćemo utvrditi sve činjenice i okolnosti vezano za navedeni događaj”, rekao je potvđujući kako je bolnica pokrenula internu istragu.