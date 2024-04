Pavičić: Da su izbori neizvjesniji ovakva odluka kompromitiranog Ustavnog suda izazvala bi demonstracije

Podijeli :

"Ova odluka ustavnih sudaca vjerojatno i ne bi bila tako problematična da taj cijeli Sud nije po sebi problematičan," kaže kolumnist Jutarnjeg lista Jurica Pavičić. "To je dubinski kompromitirana institucija koju se doživljava kao privjesak jednog politička bloka. Za Ustavni sud je jedina sreća što su izbori prevagnuli na stranu za koju oni navijaju, jer da su dva bloka ravnopravnija ovo bi moglo završiti demonstracijama i neredima."

Pavičić ne misli da je Milanović pomogao ljevici: “On se otvorio prema nekim politikama koje obično vezujemo uz populističku desnicu: suverenizam, euroskeptičnost, antimigrantska retorika, stanovite filoruske vanjskopolitičke izjave… Prvi put od Franje Tuđmana izazvao je zabrinutost nekih krupnih vanjskopolitičkih partnera. To lijevi birači ne vole, oni nisu suverenisti, nisu euroskeptici, oni dapače vole tu patronizaciju Europske unije i dio tih vrijednosti i politika je njima jako tuđa.”

Plenkoviću pak izmiču partneri s centra koje on priželjkuje: “To znači da mora razgovarati sa ljudima za koje je u onom stenogramu rekao da su zli, nesposobne babe, loši ljudi… To nije dobra pretpostavka za koalicijski sporazum. On zna da agenda Domovinskog pokreta nije samo koalicija s HDZ-om, već i preuzimanje HDZ-a iznutra.”

Pavičić upozorava da već možemo znati kako bi koalicija HDZ-DP mogla funkcionirati: “Mi to već imamo ovdje u Splitsko-dalmatinskoj županiji. To su dvije stranke koje su izašle iz istog DNK, jednako su klijentističke, jednako dijele fotelje, jednako zapošljavaju, jednako doživljavaju javni sektor kao neku svoju tortu koja se reže i dijeli na fete. Jedino DP svakih šest mjeseci baci neku ideološku petardu tako da npr. optuži nekog hrvatskog pisca da je pedofil i traži da ga se izbaci iz lektire. Takvim cirkusarijama žele stvoriti dojam da su oni branitelji konzervativnih vrijednosti. Mislim da je to i Plenkoviću jasno.”

