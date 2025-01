Kalinić: Najviše me nervira kad čujem bajke o civilnoj zaštiti. Mi je – nemamo

Podijeli :

Stručnjak za sigurnost Pavle Kalinić gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao novi protokol za sigurnost u školama.

Nakon tragedije koja se 20. prosinca dogodila u osnovnoj školi u Prečkom, od danas je u u svim školama u Hrvatskoj na snazi novi sigurnosni protokol prema kojem se škole zaključavaju, provjeravaju se ulasci svih posjetitelja i roditelja, koji moraju biti unaprijed najavljeni.

Kalinić nije zadovoljan rješenjem.

“Ovaj protokol, tko ga je pisao, vidi se da se taj čovjek ne razumije ni u materiju ni u problem da bi se taj problem mogao riješiti”,

Kalinić je podijelio svoj prijedlog za sigurnost škola koji je, kaže, predložio još prije 15 godina.

“Da umirovljeni policajci, ovi koji idu u mirovinu s 50 godina ili manje, budu zaštitari u školama”, govori.

Važnost vježbi evakuacije

Dodaje da je ključno da postoji i protokol evakuacije škole.

“U Prečkom su djeca bježala kroz prozor. Vi i za tu varijantu morate imati gdje će djeca otići, gdje će se skloniti. Onda je bio prijedlog da škola ima sigurnu sobu, što iziskuje određene troškove, ali ne možete zanemariti sigurnost vlastite djece, tako da su troškovi opravdani”, smatra Kalinić.

Naglašava i važnost vrata koja su s vanjske strane zaključana, ali da se s unutarnje strane može normalno izaći van bez procesa otključavanja.

“Onda u ovom protokolu imate da će se te vježbe evakuacije raditi barem dva puta godišnje. To je premalo. Što znači dva puta godišnje izlazak iz škole? Kad je panika onda to sve izgleda bitno drugačije, to treba složiti puno češće”, istaknuo je Kalinić.

“Bajke o civilnoj zaštiti”

Osvrnuo se i na civilnu zaštitu Republike Hrvatske.

“Mene najviše nervira kad čujem ove bajke o civilnoj zaštiti. Republika Hrvatska nema civilnu zaštitu. Nedavno je u tiskovinama pisalo da Hrvatska ima 11 tisuća pripadnika civilne zaštite. Nema. Nedavno ste imali poplavu na Dunavu pa je bila nevidljiva ta civilna zaštita. Grad Zagreb je imao civilnu zaštitu na papiru 8200, ali kad je bio potres, bilo ih je oko 6200, 6500. RH bi trebala imati između 80 i 100 tisuća pripadnika civilne zaštite”, smatra Kalinić.

Kalinić smatra da razinu sigurnosti treba podići i u nekim drugim ustanovama.

“Mi uvijek funkcioniramo ‘to se nama neće dogoditi’. Međutim, to se sve događa. Pogledajte okruženje, Beograd, Crna Gora… Živimo u takvom vremenu i mi moramo tu sigurnost dići na višu razinu, uključujući škole, vrtiće, srednje škole, fakultete, domove zdravlja, domove umirovljenika…”

