Pavliček nakon što mu je odbijen ulazak u Srbiju: “Treba uvesti politiku reciprociteta”

Saborski zastupnik Hrvatskih suverenista, Marijan Pavliček, gostovao je u Novom danu kod Sandre Križanec gdje je komentirao situaciju koja se dogodila tijekom vikenda, a kada mu je odbijen ulazak u Srbiju.

Pavliček je krenuo put Subotice gdje je bio pozvan od strane Hrvatskog nacionalnog vijeća na manifestaciju hrvatskih Bunjevaca. “Javio sam protokolu koji je najavio moj dolazak. Morao sam dati određene podatke, kao što su registracijska oznaka, broj diplomatske putovnice, kada i na kojem graničnom prijelazu prelazim granicu. Oni su tražili još dodatne podatke, kada se trebam vratiti i slično”, rekao je.

“Treba uvesti reciprocitet”

“Sve je odrađeno po protokolu, no na samoj su mI granici, nakon sat vremena zadržavanja, dali dokument kojim mi odbijaju ulazak u Srbiju bez nekih objašnjenja i rekli su da moj dolazak nije najavljen. No nije došlo do pogreške jer su naši dobili sve informacije kada dolazim, znači imala ih je i srpska strana. Mislim da je ovo sad i mrcvarenje, danas mene, sutra nekog drugoga”, dodao je.

“Naš ministar vanjskih poslova rekao mi je da je kontaktirao kolegu iz Srbije i čeka odgovor njihovog ministarstva. Ja se nadam se da će se sve riješiti, ali ako se ne riješi, onda treba uvesti politiku reciprociteta. Treba onemogućiti srbijanski dužnosnicima dok god se njihova strana ponaša tako prema nama. Moramo imati na umu da u Hrvatsku dolaze razni njihovi službenici koji su u više navrata govorili da je Oluja etničko čišćenje i slično. Zašto bi mi njima to dozvoljavali, ako oni to nama ne dozvoljavaju”, naveo je.

Pavliček kaže da trenutno Srbija razumije samo politiku reciprociteta i prijetnje.

“Moramo nekada udariti šakom o stol i pokazati jesmo mi suverena država ili neka banana republika”, istaknuo je.

Navodi da je prije dvije godine imao istu situaciju, ali da tada nije bilo protokola preko Sabora. “Ovo je sada bilo na najvišoj visini i nije bilo nikakvog razloga da mi se onemogući ulazak. Ovo je samo neka politička poruka, ali na taj način se ne grade dobrosusjedski odnosi. Ako ne bude pomaka moramo imati čvršću politiku prema službenom Beogradu jer smo tu u puno boljoj situaciji s obzirom da smo članica EU-a”, ustvrdio je.

