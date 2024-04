Grbin nakon pregovora: Odluka što i kako dalje je na DP-u, naša pozicija je jasna

Podijeli :

N1 / Ivan Hrstić

Nakon sastanka s predstavnicima Domovinskog pokreta, pred kamere je stao šef SDP-a Peđa Grbin.

Kaže kako i dalje traže da se Sabor konstituira na antikorupcijskim temeljima. Naglasio je kako je najvažnije maknuti Turudića. “Ne smijemo dopustiti da čovjek koji ima veze s kriminalom dođe na čelo DORH-a. Ne može se borba protiv kriminala i korupcije voditi s takvom osobom. Druga stvar je pitanje Lex AP. I danas smo čitali da je stanje s pitanjem medijskih sloboda zabrinjavajuće. Nakon što napravimo te dvije stvari, možemo govoriti o drugima. Jasno smo predočili koji su rokovi, razgovarali smo o rokovima za konstituiranje Sabora koji počinju teći nakon što Predsjedniku Republike budu dostavljeni rezultati izbora. Odluka što i kako dalje je na DP-u, naša pozicija je jasna”, kaže.

“Ja neću, ne mogu i ne želim govoriti u ime drugih. Svatko zna koji je naš prijedlog, mi smo ga prezentirali drugim strankama koje su do 14. ožujka činile saborsku opoziciju. Na svakome je da razmotri i onda donese odluku. Mi smatramo da je ovo prilika da RH napravi iskorake po pitanju borbe protiv korupcije i borbe za medijske slobode, a nakon toga su sve opcije na stolu pa i ponavljanje izbora, za što smo mi u SDP-u spremni”, govori.

“Ne iznosim detalje sastanaka, ali mogu reći da ništa od onog što je na stolu nije neprihvatljivo nijednoj strani. Međutim, svatko će morati donijeti odluku hoće li u tom smjeru krenuti. Mi u SDP-u smo odluku donijeli, znamo da je konstituiranje Sabora prioritet”, kaže objašnjavajući da Vlada trenutno ima veće ovlasti nego kada Sabor zasjeda. Treba, govori, uspostaviti kontrolu nad Vladom i razgovore o onome što će se događati nakon toga treba voditi s konstituiranim Saborom.

Grbin kaže kako za micanje Turudića prije nego što stupi na dužnost nije potreban prijedlog Vlade nego se stavlja izvan snage odluka o imenovanju i obavještava DOV i kreće u novi postupak. “Mi smo vrlo jasno govorili o tome što već danima predstavljamo pred javnošću. Ništa od onoga što smo iznijeli nije tajno, naš stav je jasan. Primarno rješavanje ove dvije stvari, nakon toga mogu i druge”, kaže Grbin.

O kadrovskim pitanjima, kaže Grbin, nije razgovarao s DP-om.

“Nije realno o micanju Turudića razgovarati s onima koji su te odluke donijeli. Logično je da s onima koji su bili protiv toga razgovaramo o tome da napravimo ono što smo tvrdili da je ispravno i prije dva mjeseca. Naš stav o Turudiću i o Lex AP se nije promijenio”, kaže Grbin.

“Vidjet ćemo može li to funkcionirati jedno duže razdoblje. Ako ne može, onda je najpoštenije da idemo na nove izbore”, kaže Grbin.

Vrativši se na temu Turudića, Grbin kaže kako se njegovo “micanje” mora završiti do dan prije nego što on stupi na dužnost. Na pitanje koliko je to realno, nije htio odgovoriti.

Komentirao je ponovno i razgovore s DP-om. “Moj dojam je da razgovori nisu vođeni pro forma. Da sam u bilo kojem trenutno osjetio da se tu radi o nečemu reda radi, ne bih bio na ovom drugom sastanku. Ovo su za Hrvatsku prevažne stvari da bi se mi igrali. Borba protiv korupcije, borba za medijske slobode, a nakon toga za pošteni izborni zakon, prava djece i umirovljenika, to su stvari s kojima se ja nemam namjeru zezati. Ovo su stvari koje su vrlo jasne, naša ponuda je konkretna, rezultati za Hrvatsku, ako se ona prihvati, su dobri. Svatko od onih koji su glasali na jedan način prije dva mjeseca sada ima priliku ispraviti ono što je napravljeno voljom HDZ-a”, kaže.

“Mi iz SDP-a mislimo da je to smjer kojim treba krenuti. Od mnogih slušamo što neće, a mi govorimo što želimo napraviti”, jasan je Grbin.

Kaže i kako ne isključuje da će biti još sastanaka jer bi bilo korektno da se o odluci obavijesti nekoga u četiri oka. … Ja niti mogu niti hoću govoriti u ime drugih stranaka”, kaže i ponavlja kako je prvi korak antikorupcijska platforma s dvije osnovne stvari.

Na pitanje je li se čuo s Mostom, ponavlja da ne prepričava razgovore nego samo komentira ono što je netko drugi javno iznio. “Što se tiče kontakata, kontinuirano održavamo kontakte i s drugim strankama, ne nužno u formi sastanka”, rekao je.

Grbin je odgovorio i na pitanje je li siguran da su 42 ruke “njegove”. “Nitko od njih nije ni moj ni SDP-ov, svi su oni ušli u izbornu utrku s idejom da Hrvatsku treba mijenjati nabolje. Sve je dogovoreno i što se nas tiče, 42 zastupnika koji su na ovim izborima izabrani s koalicijske liste ‘Rijeke pravde’ čvrsto stoje iza ovog prijedloga. Mi smo svoje odluke donijeli, drugi se čekaju”, rekao je.

