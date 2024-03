Penava prozvao Plenkovića: Ode sva HDZ-ova državotvornost, sve što je Tuđman gradio godinama je ovaj rasturio

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Šef DP-a Ivan Penava komentirao je u N1 Studiju uživo suradnju s Mislavom Kolakušićem-

Penava kaže da je široka koalicija koju je DP okupio ono što pokazuje duh uključivosti DP-a. “Hrvatskoj treba nešto novo, jedan pravi hrvatski put, a ne ovo što gledamo već godinama”, govori.

“Mislav Kolakušić i Pravo i pravda je ostao jedini relevantan sugovornik, ne da uvrijedim nekoga, nego u smislu istraživanja javnog mnijenja”, kaže.

Što se tiče Kolakušićeve odluke da ne razgovara s medijima, Penava kaže kako je to specifičan i rijedak izbor, ali da on ne želi žrtvovati hrvatsku šansu za napredak zbog manje bitnih stvari. “Siguran sam da će otvoriti tu komunikciju jer jedino tako možemo mijenjati stvari unutar Hrvatske. Možda je to moguće u EP-u. Siguran sam da ćemo kroz zajedničku platformu donijet Hrvatskoj mnogo dobroga”, govori.

Uvjeren je da će DP biti treća snaga i na ovim izborima. Kaže kako se to potvrdilo već u nekoliko izbornih ciklusa te da će nastaviti mukotrpno raditi i dalje. “Rezultati će biti dobri, ali važnije je što će uslijedit nakon toga”, kaže.

DP u 15 sati u četvrtak predaje liste DIP-u, a imena će predstaviti 15 minuta ranije. Nije htio otkriti nijedno ime s lista jer to, kaže, ne bi bilo korektno prema partnerima.

O SDSS-u i Stanimiroviću

Penava kaže i kako je dobro što Andrej Plenković ovaj put ne skriva želju da koalira sa SDSS-om. “To su riječi čovjeka koji je napravio jasan odabir između hrvatskog gradonačelnika Vukovara i okupacijskog gradonačelnika Vojislava Stanimirovića. To je jasno. Ode sva HDZ-ova državotvornost, sve što je Tuđman gradio godinama je ovaj rasturio i otišao s okupacijskim gradonačelnikom Vukovara. Možete zamisliti kakvi su se zločini tamo događali i ode čovjek s njima…”, govori.

“Kakve vrijednosti mi dijelimo ako pričamo o stranci koja ne želi doprinijeti da se kazne odgovorni za ratne zločine i koaliraju s čojvekom koji je rekao da je pao zadnji ustaški bastion za vukovarsku bolnicu”, kaže Penava.

Što se tiče postizbornih koalicija, Penava kaže kako neće robovati imenima i prezimenima nego strateškom interesu hrvatske države.

