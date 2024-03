Zdravko Mamić u intervjuu nahvalio Turudića, ali i Plenkovića: “Da nema njega, Hrvati bi se kuhali u loncima za ručak”

Podijeli :

Denis Kapetanovic/PIXSELL

Nakon godinu medijske šutnje Zdravko Mamić, nekadašnji dopredsjednik Dinama koji se nalazi u Bosni i Hercegovini zbog bijega od hrvatskog pravosuđa, dao je intervju za tamošnji Avaz TV.

U intervjuu je Mamić rekao kako “Europa treba plaćati zlatom da BiH uđe u EU, da im BiH bude terapija za dušu, jer onako kako ljudi žive u Europi vrlo malo osjećaju život”, ali se dotaknuo i aktualne političke situacije u Hrvatskoj.

“Ovo je jedna od rijetkih svjetskih oaza gdje čovjek može stvarno u punini biti čovjek”, hvalio je Mamić život u BiH za Dnevni avaz.

Ustvrdio je kako danas nema ništa iako je, priznaje, zaradio milijune. “Ne poznajem čovjeka kojem je više novaca prošlo kroz ruke, a da je siromašniji od mene. Ja danas nemam ništa. Imam ime i prezime, imam sebe, imovine nemam, nula, račun ni u jednoj banci ne mogu otvoriti, ni u Europi, ni u BiH. To je moja situacija”, rekao je.

Mamić je otkrio da i za koga je uvijek glasao na izborima u Hrvatskoj, a osvrnuo se i na Zorana Milanovića i Ivana Turudića. “Na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj uvijek glasao za HDZ, a na lokalnima za Milana Bandića“, otkrio je.

“Ovi iz SDP-a mi to nikad nisu oprostili. Zorana Milanovića cijenim jer je fajter s ulice, a vidim da me u posljednje vrijeme i citira. No, zamjeram mu što kao pravnik nije ništa napravio da se ovaj moj politički progon spriječi, iako on nema nikakve ovlasti. Dobro je ovo što radi s ovim kriminalcima u pravosuđu i Ustavnom sudu i tu ima moju punu podršku. Puno prije sam od njega na to ukazivao, ali su on i drugi tada šutjeli. Ali kad zaigra mečka pred njihovim vratima – e, onda je drugačije. Naravno, ne slažem se u osudi Ivana Turudića jer njega osobno dobro poznajem i slobodno mogu reći da je to čestit i dobar čovjek. Prije njega su bili zlikovci u Državnom odvjetništvu, a on je častan, dobar, obiteljski čovjek. Mogu reći da mi je prijatelj, a to mu sada radi probleme. Ali nije on guzica, taj ne okreće leđa – taj je neustrašiv”, izjavio je.

“Ne bore se oni jer on ima mana – pa prošao je sve sigurnosne provjere. Boje se jer dolazi po prvi put netko izvan njihovog sustava koji im remeti planove i budite sigurni da će ih puno zakukati. Jadna im majka kad uzme uzde u svoje ruke jer je vrstan pravnik i neustrašiv frajer. Siguran sam da će biti na ponos pravde i istine”, dodao je.

Dotaknuo se i Andreja Plenkovića. “Da nema njega, Hrvati bi se kuhali u loncima za ručak. Kad god je kriza, on je ona tableta za smirenje. Obrazovan i dobar političar. Jedan od rijetkih Hrvata koji nije lopov, ali su lopovi oko njega. Mnogi su to zloupotrijebili, iako nije normalno da mu ode iz Vlade 32 ministra. Znači da je loš trener”, rekao je.

“Zamjeram mu što ne dozvoljava da mi se pomogne, iako zna da je sve oko mene montirano. Imamo istog frizera pa sam jednom tamo rekao da sam ponosan što ga poznajem. Mislio sam da imam neku simpatiju kod njega, ali svi ga se boje i on neće da mi se po zakonu pomogne. Neka im je i njemu i Milanoviću na savjest, ali ja baš zbog njih prvi put neću izaći na izbore jer ne znam za koga više želim da pobijedi”, zaključio je.

