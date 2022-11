Penava: Pupovac namjerno polaže vijence 17. jer nakon njega dolazi 18.

Podijeli:







Gradonačelnik Vukovara Ivan Penava bio je gost Dnevnika u kojem je prokomentirao sutrašnje obilježavanje Dana Sjećanja, ali i što misli o Pupovčevom bacanju vijenaca u Dunav.

“Hvala svakom tko dođe u grad Vukovar. Dobrodošli su i predsjednik i premijer svaki dan, a poglavito na ove dane. Da sam i ja došao i bacio vijence u Dunav i to bi bila provokacija, a kamoli Milorad Pupovac. Na današnji dan nijedan Srbin nije ubijen, osim ako nije stradao od ruske granate. Nemam ništa protiv da se položi vijenac ijednoj žrtvi, ali on je namjerno odabrao 17. jer poslije njega dolazi 18. To je čisti čin provokacije. Apsolutno mi je nebitan Milorad Pupovac, taj čin je za osudu i nema mu mjesta u Vukovaru i modernoj hrvatskoj državi”, rekao je Penava.

Navodi kako je riječ o izdaji Vukovara i Hrvatske.

“No, vrlo ćete brzo imati u Saboru i izvješće glavne državne odvjetnice i saborska većina će ponovno dići ruke kao da ti zločini ne postoje. Ne možemo za to neprocesuiranje kiviti niti Haag niti Vučića, nego pravosudni sustav unutar Hrvatske. Sad više ne treba imati dlake na jeziku. To mogu tumačiti samo čistom izdajom”, rekao je.

Komentirao je i kako će sutrašnju kolonu predvoditi branitelji, a ove je godine ideja da se uključe i odrasli koji su kao djeca bili sudionioci kolone u Vukovaru prije 31 godinu.

“Apsolutno nije bitno gdje se stoji u koloni. Ovim se obilježavanjem želimo dostojanstveno odužiti žrtvama Vukovara”, zaključio je.

