Péter Ratatics odlazi s mjesta predsjednika Uprave INA-e

Péter Ratatics odlazi s mjesta predsjednika Uprave Ine nakon samo devet mjeseci mandata, a na njegovo mjesto dolazi sadašnja članica Nadzornog odbora Ine Zsuzsanna Ortutay, javlja Jutarnji list. Oboje su kadrovi MOL-a čije je prijedloge o razrješenju Rataticsa i imenovanju Zsuzsanne Ortulay na čelo Ine danas izglasao Nadzorni odbor Ine.

Ratatics je na čelo naše najveće kompanije imenovan 28.rujna prošle godine nakon ostavke Sandora Fasimona.

U svojevrsnom ‘paketu‘ s Fasimonom iz Uprave Ine sredinom rujna otišla su i druga dva njezina člana iz MOL-ove ‘kvote‘ Jozsef Simola i Ferenc Horvath, a na njihova mjesta, zajedno s Rataticsem, dolaze Berislav Gašo i Krisztian Pulay. Gašo je napustio funkciju člana Uprave Ine već krajem prošle godine, a Pulay također odrađuje mandat do 30.lipnja ove godine. I Zsombor Marton, koji je u Upravi zamijenio Berislava Gašu, ima mandat do 30.lipnja ove godine. Stoga je Nadzorni odbor Ine Pulayu i Martonu danas produljio mandate do 30.lipnja 2026..

Zsuzsanna Ortutay imenovana je u Nadzorni odbor Ine 18.prosinca 2020. na mandat od četiri godine. Zaposlenica je MOL Grupe od 1998., a od 2003. do 2006. radila je Ini na funkciji savjetnice za riznicu financijskog direktora kompanije. Od 2007. ponovo je u MOL-u, mijenjajući upravljačke pozicije u financijama Grupe, doguravši, u razdoblju od 2013. do 2018., do direktorice financija MOL-a. Diplomirala je na Sveučilištu Baker u Kansasu, magistrirala ekonomiju na Sveučilištu u Miskolcu i postdiplomski studij iz bankarstva i financija na Sveučilištu u Parizu Panthéon-Assas. Osim financija, specijalnost su joj procesi interne integracije kompanije te odnosi s investitorima. Novoj predsjednici Uprave Ine mandat počinje teći 1.srpnja ove godine, a imenovana je na razdoblje do 30.lipnja 2026..

