Petrov pozvao Plenkovića da skine celofan: Pokažite za što se zalažete

Predsjednik Mosta Božo Petrov gostovao je u Newsroomu gdje je govorio o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj ali i o drugim političkim aktualnostima.

Petrov kaže da se Most ne skriva Ustava. “Ustav je temeljni dokument neke države i vi se ne možete skrivati iza Ustava, već samo možete svoje djelovanje usmjeriti na taj izvor.”, kaže Petrov i poziva Plenkovića da skine celofan i prestane se igrati skrivača i pokaže do čega on drži u ovoj zemlji.

Predsjednik Mosta ističe kako je Plenković 2016. godine došao iz Brusselsa sa pričom kako će on demokratizirati procese, liberalizirati državu. “To nije uspio napraviti ni u HDZ-u, a sad vidimo kako na djelu zgleda njegova demokracija. Kad mu ne odgovora Ustav onda će on mimo Ustava djelovati prema Saboru, a kad mu ni to ne prolazi onda etiketira ljude i govori o igri skrivača”, kaže Petrov i dodaje da Ustav jasno definira da se Vlada i predsjednik moraju dogovoriti o školovanju stranih vojnika u Hrvatskoj. “Ne želim ulaziti u njihov odnos, ali tako je definiran Ustav”, kaže Petrov i dodaje da Sabor nije za to nadležan.

S druge strane izgleda kako će proijedlog doći do Sabora, a ministar obrane Banožić se nada da će dobiti dvotrećinsku većinu koja je potrebna da se donese odluka o obuci ukrajinske vojske koja je humanitarnog karaktera. Petrov kaže da do HDZ-ovih etiketa i ucjena drži kao do pišljivog boba.

Kaže da u Plenkovićevom djelovanju vidi ogromnu opasnost za Hrvatsku državu. “Ne možete vi definirati Ustav i uzimati Ustav sebi za pravo kad vam odgovara, a kad vam ne odgovara raditi mimo Ustava. Ustav je temeljni dokument države. Tu počinje i završava priča”, rekao je predsjednik Mosta i dodao da nikakve njegove ucjene i nikakve njegova etiketiranja ne mogu to promjenit

“Hrvatski sabor mora se držati Ustava i raspravljati o onome što je u njegovoj ingerenciji, o onome što nije o tome se neće raspravljati. Kraj priče”, rekao je Petrov.

Na pitanje hoće li se sazvati Sjednica odbora za Ustav Hrvatskog Sabora i hoće li se o tom prijedlogu raspravljati na toj sjednici ili će o tome na kraju odlučivati i Ustavni sud Petrov napominje da je Ustavni sud srušio dvije referendumske inicijative jer su procjenili da su građani intelektualno potkapacitirani razumjeti pasus teksta. Smatra kako je Ustavni sud pod utjecajem predsjednika Vlade. Smatra i kako bi građani trebali češće čitati Ustav.

