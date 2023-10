Pitali smo Hrvatice što misle o zabrani šljokica u EU-u: “Kako će sada ženski svijet bez njih?”

Podijeli :

Europska komisija za 20-tak dana uvodi reda u industriju ljepote. Da bi se spriječilo ispuštanje mikroplastike u okoliš u trgovinama kozmetikom zabranjuje se prodaja šljokica. Više se neće moći kupiti niti božićni ukrasi sa šljokicama, pa očigledno blagdani na kakve smo navikli više neće sjajiti punim sjajem.

Za dvadesetak dana police trgovina s kozmetikom više neće biti iste. Zabranjuje se prodaja svih proizvoda – sa šljokicama.

“Kako će sada ženski svijet bez šljokica? Stvarno ne znam, ne mogu zamisliti to”, kaže nam Marija.

Realnost kuca na vrata. Jer Europska komisija odlučila je stati na kraj blještavilu. I to sve zbog mikroplastike. Prvi na udaru su kozmetički saloni.

“Dosta koristim šljokice i ja i moje djelatnice. Uglavnom u izradi noktiju i make up-u. Ništa sad pretjerano, ali kad se radi o novogodišnjem make up-u ili o svečanim noktima onda koristimo šljokice”, poručila je Dijana Tošev, vlasnica kozmetičkog salona.

Zalihe sjaja pažljivo se čuvaju.

“Nije me iznenadila pretjerano ova vijest ako ćemo prestankom korištenja šljokica doprinjeti zaštiti okolišta, zašto ne pozdravljam odluku”, dodaje Tošev.

Neki su trgovci dobili obavijesti od proizvođača da do sredine listopada povuku sve proizvode koji u sebi sadrže mikroplastiku. No za ljubitelje šljokice tu je i utjeha.

U narednim tjednima zalihe će se prodavat po akcijskim cijenama.

“Često se šminkam tako da to će mi smetati, ali očito da ću se morati naviknuti. Neku alternativu pronaći? Definitivno, moram sada, prisiljena sam. Ali prije na akcije kupiti šljokice? Iskreno, odamh nakon ovog idem kupiti sada da imam”, kaže Edona iz Zagreba.

“Otići ću u shopping definitivno. Po šljokice? Da”, poručuje Nikolina iz Zagreba.

I scene zagrebačkog Kvatrića punog buketa sa šljokicama postaju prošlost. U zaborav odlazi i granulirani materijal koji se nalazi se i u ukrasnim papirima. Cvjećari se ‘bacaju’ na posao s onim od žita i jute.

“Čuli smo da se donosi ta odredba. Definitivno smo za. Radi zaštite planeta okoliša. Koristit ćemo sada flizelin ili eko papir, već ima nekih stvarčica koje se daju staviti za te plastične i za te šljokičaste stvari”, izjavila je cvjećarka Sanja Mrkonjić.

I Božić će ove godine biti u drugačijem ruhu. Ukidaju se i božićni ukrasi sa šljokicama.

“Mislim kako to misle? Pa to je, kako duh novogodišnjih blagdana, Božićnih bez kuglica sjajnih, pa baš to i je ako gledamo taj vanjski odraz – to je ono što daje neku ljepotu i čar tomu svemu. Malo kiča ne škodi”, kaže Marija iz Zagreba.

Niti ispod božićnih drvca neće biti sjaja i blještavila jer iz prodaje se ukida šljokičasto papir i kutije.

Sve te mjere su tu da bi se spriječilo ispuštanje oko pola milijuna tona mikroplastike u okoliš. Cilj je da do 2030. opetećenje za okoliš bude smanjeno za 30 posto.

“Mislim da bi trebali poduzeti nešto da to smanjimo jer ako je štetno. Dosta se takve stvari reklamiraju za naš žene, a nikog ne govori o takvim posljedicama”, dodaje Marija.

Unatoč zabranama u kozmetičkim salonima navijaju da se pronađe alternativa.

“Ja sam duboko uvjerena u to da će se jako brzo naći alternativa i da se ne moramo bojati da ćemo ostati do kraja života bez šljokica”, kaže Tošev.

Slamke i šljokice službeno su neprijatelji okoliša. I dok je njima odzvonilo u narednom periodu crno se piše gumenim podlogama za dječja igrališta, pojedinim igračkama, omekšivačima i lijekovima.

