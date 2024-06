Ovo su pitanja koja je Plenković pokušao izbjeći zbog EU kampanje: “Po meni je to nepitanje uopće”

Podijeli :

Tri dana do europskih izbora, upravo je to prvo na listi prioriteta svima, pa tako i HDZ-u. Sve ostale teme, ponavlja Plenković, na red će doći nakon izbora. U međuvremenu, Domovinski pokret i dalje nameće svoje teme, mahom ideološke.

Dok ne prođu izbori, sve drugo može biti na čekanju. Među njima i problemi koji naviru na relaciji HDZ-Domovinski pokret. Pa tako saborski Odbor za manjine nema čelnika jer DP brani da to iz redova vladajuće većine bude Milorad Pupovac.

“Za mene to u ovom trenutku uopće nije nešto čime se bavimo. Sabor sa smislom i svrhom ne zasjeda dva tjedna, dva tjedna smo fokusirani na kampanju i nema potrebe uopće da to komentiram. Riješit ćemo. Po meni je to nepitanje uopće”, rekao je premijer Andrej Plenković.

Ali razgovor može riješiti sve što je u ovom trenutku nedoumica ili potencijalna trzavica. “Mi se ne bojimo nikakve rasprave, niti nam je problem u Hrvatskoj demokratskoj zajednici bilo koja rasprava o bilo kojoj temi, posebno nam to nije problem s našim koalicijskim partnerima”, kaže potpredsjednik Vlade, Branko Bačić.

HDZ-ov svjetonazor je jasan, sve to stoji u statutu, ali i u programu. “Ne vidim da će tu biti problem oko nastavka suradnje. S obzirom da je kampanja, nismo održali, kao što znate, nakon imenovanje Vlade koalicijski sastanak, on nam slijedi vrlo brzo nakon izbora i tada ćemo eventualne, ako postoji kakva nedorečenost ili bilo kakav drugi stav koji treba dodatno obrazložiti, to ćemo napraviti”, dodao je Bačić.

Sastanka još nije bilo, kaže jedan od partnera. Druga strana govori drugačije. “Sad dok traje kampanja, nemate koalicijske sastanke, je li komunikacija dobra ili? Vi šaljete neke poruke putem medija, razgovarate li s partnerima? Kako vi znate da nema? Rekao je g. Bačić da nije bilo koalicijskih sastanaka. Bilo je sastanaka, samo vi o tome niste znali”, tvrdi drugi potpredsjednik Vlade, DP-ov, Josip Dabro.

Pitanje Jasenovca

Možda će i manjak komunikacije koji dovodi do nesporazuma tako biti jedna od tema novih partnera. A tema o kojoj HDZ ima jasan stav i koja je apsolvirana, kako je rekao sam premijer, je i pitanje Jasenovca. Treba poštovati sve žrtve.

“Ma dobro, to, ali neću sad tri puta zaredom, treći dan zaredom me pitate isto. To smo sve već odgovorili. Danas je već sve to preneseno u medijima što sam jučer rekao. Ima’l nešto novo?!”, dodao je Plenković.

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Ivica Kukavica prije nekoliko se dana obrušio na ministricu Obuljen Koržinek zbog njenog izražavanja podrške radu Spomen područja Jasenovac. Tražio je zato i reviziju njenog, kao i rada Ministarstva kulture. O takvim bi se temama prije istupanja u javnost ubuduće prvo trebala konzultirati s partnerima, rekao je Kukavica za N1.

“Nemam ja tu što posebno komentirati, stječem dojam da kolega nije dobro pročitao izjavu. Naša podrška radu Spomen područja Jasenovac, ja sam posebno podršku dala i upravnom odboru, ali dosadašnjem ravnatelju i svim zaposlenicima, je neupitna”, rekla je Obuljen Koržinek.

Podsjetimo, ravnatelj Spomen područja sam je dao ostavku nakon što je na otkriveno da su na web stranici ustanove koju je vodio stajali pogrešni podaci. Ipak, nema potrebe da se ovo pitanje na bilo koji način politizira, kaže ministrica.

“Ma nema napada, napadi se stvaraju u javnosti… kolega će vidjeti s vremenom, postoji Vlada, Sabor, naše partnerstvo. U ovom trenutku smo mi fokusirani na izbore, ne želimo se baviti ničim drugim do ove nedjelje”, dodala je Obuljen Koržinek.

Ali i ona ističe spremnost na razgovor, uz napomenu da je njen stav da kultura nije područje ideoloških sukoba. A baš su takve teme o kojima Domovinski pokret često istupa u javnosti. Tko zna hoće li one biti podjednako važne i nakon što kampanja i izbori prođu.

