Radić o Pupovcu: Malo u oporbi, malo vladajući, malo ugrožen, zamolio bih ga da odluči što je

Podijeli :

N1

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić bio je gost Igora Bobića u N1 Studiju uživo.

Radić je na pitanje o saborskom odboru za ljudska prava rekao kako je situacija to da su dva člana SDSS-a već u oporbenoj kvoti. “Ne možete imati sitguaciju da je jedan klub i u oporbenoj i u vladajućoj kvoti. Ovo je specifična situacija. Oni su se već deklarirali kao oporbeni, dobili su dva potpredsjednika i to jeto. Članovi SDSS-a su već u oporbenoj kvoti, ako nisu… Mi ne možemo tu glasati. Ne postoji način da jedan klub bude i oporbeni i većinski”, rekao je.

“Vidjet ćemo”, odgovara Radić na daljnja pitanja o ovoj temi. “To nije etnički princpi, taj način lijepljenja etiketa… To je princip koji smo unijeli u politiku, mi ne možemo biti dio većine sa SDSS-om, zašto smo to rekli – imamo svoje razloge. Da smo bili dio neke druge većine, inzistirali bismo da Možemo ne može biti dio te većine, a oni nemaju etnički princip”, kaže. “Nikad nisam gledao na takav način, mi gledamo tko je koje stranačke pripadnosti, ovo drugo ne dolazi u obzir”, kaže Radić.

Penava: U većini u kojoj je DP, elemenata SDSS-a ne može biti! Nismo kompatibilni

“Svi koji žele mijenjati stavove DP-a trebaju se učlaniti u stranku pa to raditi kroz stranačka tijela. To je naš stav i to je tako. Spuštati se na tu razinu nije u redu, malo je i maliciozno. To su naši stavovi, nemaju veze s etničkom pripadnošću i neće nikada imati, mi imamo pripadnika srpske pripadnosti u stranci”, govori Radić. “Ako je Odbor iz vladajuće kvote, to je nešto najnormalnije, to je princip na kojem Sabor radi. Jedan klub ne može biti dvije trećine u oporbi, a jedna u vladajućoj većini”, kaže.

“Oni su prihvatili da budu dio oporbene kvote”, kaže i dodaje da su pripadnici nacionlanih manjina organizirani u svoje klubove. “Nacionalne manjine su sad u sedam klubova”, kaže.

Radić kaže kako će se to riješiti, a izjave Furija Radina nije htio komentirati. “Mi imamo svoje principe. Radin nije član DP-a i on neće određivati principe DP-a. Kako će biti? Bit će kako će biti”, kaže Radić.

Na pitanje je li ogrožena Vlada, Radić kaže: “Mislim da toga neće doći, ali živi bili pa vidjeli.”

Milorad Pupovac gostovao je ranije ovoga tjedna na N1 i izjavio kako su prava nacionalnih manjina crvena linija, a rekao je i kako misli da Andrej Plenković neće dopustiti da se ta crvena linija prijeđe ni po cijenu vlasti. “Svako ima pravo na svoje stavove”, kaže Radić prozivajući Pupovca da je “malo član nacionalne manjine, malo predsjednik stranke, malo predsjednik SNV-a…”. “To je taj način, malo sam u oporbi, malo sam vladajući, malo ću biti ugrožen. Zamolio bih Pupovca da odluči što je on. Ima sto odijela, svaki put će obući drugo odijelo i pravit ćemo se da to nije taj čovjek? Optuživati nas za ovo je vrlo ružno. Ostat ćemo pri svojim principima i to je to”, kaže.

Što očekuje od Plenkovića? “Nemamo što očekivati li ne očekivati. Rekli smo svoje stavove, to se jednostavno riješi na način na koji se riješi. Ne može jedan klub biti i oporbeni i većinski. Po meni je to pravno pitanje, ne bih ga prebacivao na ovaj teren na koji je Pupovac pokušao. Mi to nećemo prihvatiti. Ja sam isto Vukovarac, izgubio sam u ratu i obitelj, rođaci su mi izginuli i ubijani, ali ne gledam to tako. Nikada si neću dopustiti da pričam na takav način, a stvaranje žrtve na takav način kako on predstavlja, citirat ću Ivu Josipovića: ‘To je etnobiznismen'”, kaže.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.