“Plavac mali 2019 vina Miličić ispravan je i kvalitetan, a niža prodajna cijena je posljedica pandemije”

Iz tvrtke Vina Miličić d.o.o. reagirali su na objavu teksta "Što zapravo pijemo: Izuzeli smo s polica trgovačkih lanaca neka od sumnjivih vina i ostali zaprepašteni" prenesenog s Poslovnog dnevnika.

“Plavac mali 2019 Vina Miličić ispravan je i kvalitetan. Prema mišljenju o kakvoći proizvoda koje je, na zahtjev Državnoga inspektorata podnesenog u siječnju, 6. ožujka 2024. dala Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu, a po obavljenom ispitivanju predmetnog uzorka prema službenim rezultatima rumunjskog laboratorija ‘Nacional Research And Development Institute For Cryogenic And Isotopic Technologies’ (referentnog u EU-u), zaključeno je kako je provedenim analizama stabilnih izotopa u predmetnom uzorku utvrđena sukladnost s vrijednostima koje se prirodno nalaze u vinu.

Naglašavamo kako ispitani uzorci pripadaju istoj seriji punjenja.

Plavac mali 2019. se proizvodi i puni u skladu sa zakonima i propisima RH i uredbama Europske unije, a niža prodajna cijena je bila posljedica značajnog pada prodaje i stvaranja velikih zaliha uslijed pandemije korona virusa. Vina Miličić njeguju višedesetljetnu tradiciju vinogradarstva i kvalitetne proizvodnje na Pelješcu”, stoji u zahtjevu za ispravak.

Vinariju Miličić iz Potomja zastupa odvjetnik Vicko Debelić iz Orebića.

