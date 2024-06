Plenković komentirao Milanovićevu kandidaturu: “Da je korektan, on bi se pokupio”

Podijeli :

REUTERS/Denis Balibouse/Pool

Premijer Andrej Plenković nalazi se u Bruxellesu gdje se održava Vijeće EU-a.

Plenković se nakon sastanka obratio javnosti.

“Mi smo zadovoljni sastankom jer su navedene teme koje su Hrvatskoj bitne. Zato smo stavili tu i demografske izazove, pitanja daljnjeg proširenje, zelene tranzicije, digitalne transformacije i posljedice ekonomske i energetske krize. Izgledno je da se ovaj dokument danas izglasa”, rekao je.

O kandidaturi Milanovića

“Važna tema je i odluka o ključnim ljudima EU institucija. EPP kao pobjednica je podržala Ursulu von der Leyen na čelu Komisije i to bi se danas trebalo realizirati. Na mjesto predsjednika Vijeća Eu trebao bi doći bivši portugalski premijer Costa, a na mjesto visoke predstavnice za vanjske poslove estonska predsjednica Kallas”, dodao je.

Kreće bitka za Pantovčak: Kakav bi trebao biti protukandidat Milanoviću?

Naveo je kako je tema njegovog razgovora s von der Leyen bila podrška njoj i daljnja suradnja. “Načelno smo razgovarali i o čelnim mjestima, ali čekamo da ona dobije povjerenje Europskog parlamenta. Mi ćemo sigurno tražiti portfelj koji je koristan za Hrvatsku”, istaknuo je.

Dotaknuo se kandidature Zorana Milanovića za novi predsjednički mandat i rekao da je to očekivano. “On je kršeći Ustav pokušao postati premijer, ali je teško poražen, i on i Peđa Grbin koji je nestao nakon one presice kada su se pojavili njih dvojica. Sada utješno želi ponovno bit ono što je sada. Da je politički korektan on bi se pokupio nakon teškog poraza i nakon kršenja Ustava, ali nije”, rekao je i ponovio da će HDZ dati kandidata nakon stranačkih izbora u srpnju.

