Nemojte ih ignorirati: Tri jasna znaka da vam nedostaje vitamina B12

Podijeli :

Shutterstock/Ilustracija

Vitamin B12 je nutrijent koji pomaže u održavanju zdravih živčanih i krvnih stanica u tijelu te pomaže u stvaranju DNA kiseline.

Vitamin B12 pomaže u radu nekih od ključnih tjelesnih funkcija koje pomažu u radu metabolizma, živčanog i krvožilnog sustava.

Kada ga dijelovi tijela ovisni o njemu prestanu primati to može dovesti do ozbiljnih problema kao što su umor pa sve do paranoje, navodi Express.

Uobičajeni uzroci nedostatka vitamina B12 su mogu biti biološki ili dijetalni. Biološki razlog je anemija, dok je dijetalni veganska prehrana.

Stručnjaci upozoravaju kako je ključno rano prepoznati znakove nedostatka vitamina B12 jer može uzrokovati trajno tjelesno oštećenje.

Nedostatak vitamina B12 često se očituje u iznenadnim ili postupnim promjenama mentalnog zdravlja ili osobnosti koje mogu dovesti do ozbiljnih simptoma poput paranoje.

Najučestaliji simptomi nedostatka vitamina B12

Iako postoji nekoliko fizičkih simptoma nedostatka B12, istraživanja sugeriraju da je najčešći način na koji se manifestira leži u neurološkim i psihijatrijskim simptomima.

Među najčešćim neurološkim simptomima je parestezija, stanje u kojem se razvijaju osjećaji žarenja, bockanja ili svrbeža u različitim dijelovima tijela. Parestezija ukazuje na to da se živčani sustav bori protiv manjka vitamina B12.

Ovi vitamini i minerali su posebno važni za osobe zrele dobi

Jedan od simptoma je i ataksija, poremećaj u kojem osoba kreće gubiti finiji govor te joj kreću opadati motoričke sposobnosti.

Najgori simptom koji se može javiti je ono što znanstvenici nazivaju “delirij”. To je pad većeg broja kognitivnih funkcija koje se gase u nedostatku vitamina B12. Delirij se najčešće očituje kroz paranoidne misli o tome da nas netko progoni, neorganizirane obrasce mišljenja ili slušne i vizualne halucinacije. Ako osjetite bilo koji od ovih simptoma, obratite se svom liječniku opće prakse.

Biološki simptomi

Biološki simptomi nedostatka vitamina B12 su raznoliki no ovo su neki od najčešćih:

Ubrzano disanje ili kratak dah

Glavobolje

Probavne smetnje

Gubitak apetita

Palpitacije

Problemi s vidom

Osjećaj slabosti ili umora

Proljev

Bolan ili crven jezik, ponekad s čirevima u ustima

U slučaju da osjećate bilo koji od ovih simptoma i brinete se da biste mogli biti u nedostatku vitamina B12, obavezno kontaktirajte vašeg liječnika opće prakse.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Recept za domaći eliksir: Čisti crijeva i ubrzava metabolizam Eliksir s Mediterana: Odličan za zdravlje, a ima više prednosti i od zelenog čaja