Plenković na Općem saboru HDZ-a ponovno prozvao Milanovića: “Ne možemo dopustiti da građani to zaborave”

Predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković u nedjelju je u svom govoru na Općem saboru stranke pozvao članstvo na mobilizaciju za predsjedničke izbore kako bi pobijedio njihov kandidat Dragan Primorac, a sadašnjeg predsjednika Zorana Milanovića prozvao je da se ponaša diktatorski i faraonski.

“Nakon što narod izabere tebe Dragane za budućeg predsjednika, Hrvatska može biti sigurna da će imati predsjednika koji poštuje Dan državnosti, vladavinu prava, Ustav, koji Hrvatsku čvrsto, kao i Vlada, sidri u zapadni krug saveznika i koji će vratiti civilizirani dijalog u političku kulturu”, poručio je Plenković kojeg su izaslanici dočekali ustajanjem i dugotrajnim pljeskom.

Plenković je podsjetio na pobjedu HDZ-a na europskim izborima te treću pobjedu na parlamentarnim izborima u travnju, u okolnostima, kako je rekao, puzajućeg državnog udara, istaknuvši kako si je predsjednik Zoran Milanović, zbog svog angažmana na parlamentarnim izborima, uskratio da ga tretiraju kao predsjednika.

“Ne možemo dopustiti da građani to zaborave. Na takvo kršenje Ustava su jasno upozorili Ustavni sud i ustavni stručnjaci i nije realno da netko takav uživa respekt drugih institucija i političkih stranaka. Najbolji način da to promijenimo je da narod izabere Dragana Primorca i da institucije počnu funkcionirati skladno i uz međusobno uvažavanje, a ne uz uvrede”, rekao je.

“Milanović se ponaša diktatorski i faraonski”

Osvrćući se na slanje upita Sigurnosno-obavještajnoj agenciji (SOA) o optužbama opozicije da je Vlada veleizdajnička a HDZ nacistička stranka, Plenković je ocijenio nejednakim tretman medija prema HDZ-u i oporbi.

“Kad je neki dan Ostojić iz SDP-a pitao da li SOA ima saznanja o nečemu, onda su naslovi vrištali ‘SOA potvrdila, nema saznanja’. A kada smo mi, da dovedemo do apsurda tu političku praksu SDP-a, postavili četiri jasna pitanja SOA-i, jer slušamo taj talog koji HDZ napada već godinama, onda su naslovi bili ‘Plenković je pitao’. Vidite razliku u tretiranju sasvim identične situacije”, rekao je predsjednik HDZ-a i Vlade.

Milanović: Spriječio sam dosad nezabilježen pokušaj političke otmice načelnika Glavnog stožera

Ustvrdio je da se tu ne radi o uzurpaciji SOA-e od strane Vlade.

Za razliku od Milanovića koji se ponaša diktatorski i faraonski, HDZ i Vlada poštuju Hrvatsku vojsku, rekao je i podsjetio na različita tumačenja predsjednika i Vlade, ali NATO-a, oko slanja naših vojnika u misiju NSATU u Njemačkoj, kao obučnu potporu ukrajinskih vojnika.

“Zamislite, on (Milanović) 2024. u hrvatskoj demokraciji ne dopušta načelniku Glavnog stožera da dođe na Odbor za obranu i da, po zakonu, pojasni zastupnicima kakva je to aktivnost NATO-a. NATO-ova pravna analiza jasno je rekla da to ne znači uključivanje u rat. Jedina koja ima koristi od Milanovićevog stava je Rusija, bilo to motivirano nekom nagradom, željom da se bude korisni idiot ili kratkoročnim besramnim ciljevima unutarnje političke kampanje za predsjednika, no sva tri razloga su jednako loša”, ocijenio je.

Ponosan na Zakon o jeziku i na Dan državnosti

Govoreći o HDZ-u kao stranci koja počiva na temeljima koje je postavio prvi predsjednik dr. Franjo Tuđman, Plenković je spomenuo i donošenje Zakona o hrvatskom jeziku te vraćanje Dana državnosti na 30. svibnja koji, dodao je, predsjednik Republike ne poštuje.

“Nema države na svijetu čiji predsjednik ne poštuje zakonski definiran Dan državnosti i ne čestita ga svom narodu”, rekao je Plenković.

TNT komentar: Zloporaba SOA-e u stranačke svrhe – to nije novi običaj nego stara navada

Osvrnuo se na teze oporbe da u Hrvatskoj nikada nije bilo gore, Plenković je pobrojao sve što je Vlada do sada ostvarila – od infrastrukturnih projekata i ostvarenja strateških ciljeva do radničkih i socijalnih prava, rasta plaća, mirovina, raznih naknada, broja zaposlenih i smanjenja nezaposlenih, kao i javnog duga, rasta BDP-a.

Ponovio je da će svako dijete do 2030. imati svoje mjesto u vrtiću i da će se do 2027. školska nastava odvijati u jednoj smjeni. Najavio je daljnji rad na dizanju životnog standarda Hrvata, a jedan od koraka je Nacionalni plan stambene politike i priuštivo stanovanje.

Predsjednik HDZ-a naglasio je i važnost borbe protiv korupcije istaknuvši kako “baš nitko, bez obzira na ime i prezime ili stranačku pripadnost, nema nikakav privilegirani položaj u pravnom sustavu.”

Na kraju je pozvao članstvo da se maksimalno mobiliziraju na predstojećim predsjedničkim te na lokalnim izborima iduće godine.

“Da najprije pomognemo Draganu da kao, formalno nestranački, ali kao kandidat HDZ-a pobijedi na izborima za predsjednika Republike, a nakon toga da ostvarimo još jednu veliku pobjedu i da se Hrvatska ponovno na kartama ‘zaplavi’. Idemo za Hrvatsku i još dvije pobjede, živjela Hrvatska i HDZ”, poručio je Plenković stranačkom članstvu.

