Plenković o Bartulici: On je sad miran pet godina i ne gleda to sa stranačkog aspekta

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu nakon saborskog Aktualca. Kaže da mu zastupnici nikad nisu postavili manje pitanja.

“Odradili smo to na malo čvršći način. Tako smo i rekli, tko bude pitao neprimjerno, dobit će takav odgovor. Poslali smo poruku onoga što želimo raditi u mandatu”, kaže Plenković.

Slučaj Bartulica

Na pitanja o slučaju Bartulica, premijer kaže da je vožnja u crvenom Ferrariju bila promašen skeč. “Nema dileme i ne čudi me da su čelnici DP-a čvrsto reagirali“, kaže.

“On je sad miran pet godina i ne gleda to sa stranačkog aspekta. Ne bih ni ja bio miran da je to netko napravio. Ne možete se praviti da se to nije dogodilo”, kaže. Ne zna detalje, ali “sve skupa nije dobro”, kaže Plenković. Dodaje i da to nema veze s koalicijom.

Govoreći o pitanjima oporbe kaže da je to “mahom prepisivanje ideja, teza, stavova nekih drugih ljudi”, kaže Plenković. Osvrnuo se i na autobus koji mu je Miro Bulj uručio u Saboru. “Da nije ovako razbijen, možda bih ga mogao dati mom Ivanu da se poigra, ovako, mislim da bi se porezao”, kaže.

Petrokemija

Plenković je odgovorao i na pitanja o Petrokemiji.

“To je velika kompanija, nisu došli iz nekog podruma, investirali su. Imali smo užasne probleme sve ove godine. Ako je ideja bila da dođe netko tko će njome upravljati na dobar način, onda je to ok. Ako je udjel ovakav ili onakav… Mislim da će se to sve riješiti s njima, da su razgvoori bili dobri. Bitno je da radi, bilo je situacija kad Petrokemija nije radila”, kaže.

Na pitanje kako su se novi ministri snašli na Aktualcu, Plenković kaže kako misli da su se dobro snašli.

Odnos sa Zoranom Milanovićem

“Da vama netko kaže da ste udbaški izrod pola sata prije izborne šutnje, išli biste na kavu? On je sramota za hrvatsku političku kulturu i to što su svi ušutili i polako prelaze preko toga… To ne ide tako, to može funkcionirati samo u glavama aktivista, agitatora, pristranih ljudi u medijskom prostoru koji je groteska. Ja sam navikao, lai neću doputiti da to bude normalno. Reakcija javnosti truba, ništa, nula. Sigurno da nismo to zaboravili, s moje strane i strane bilo koga normalnoga i razumnoga”, kaže na pitanja o Zoranu Milanoviću.

Picula o Milanoviću: Nikad nije izašao iz zone komfora, ali je SDP uveo u zonu rizika

“Poštujem građane i vjerujem da su mudri i pametni i da će birati dobro“, kaže.

Komentirao je i saborskog zastupnika Josipa Jurčevića rekavši da je prevario DP, da lupeta i da ćemo sad morati četiri godine gledati u Saboru. “Smiješno. Vidjeli smo danas, više ne znaju što bi. To je tako, ovo je sad jedan mali blues za opoziciju nakon dva teška poraza. Vidjet ćemo kako će se konsolidirati. Što se tiče SDP-a, ako bude ovaj Hajdaš, pajdaš, bit će to strikan i nećak – serija dva, to je ista stvar kao Grbin, to je sve od Milanovića dirigirano, Moram sad, kad nije bilo špirita na Aktualcu da malo nešto gricnemo. Ali, dobro, to je do njih, meni je svejedno”, kaže.

