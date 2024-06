Penava: Manjine trebaju određivati tko će voditi taj Odbor, ali glasat ćemo protiv SDSS-a

Podijeli :

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava održat će konferenciju za novinare o političkim aktualnostima.

Sve pratimo UŽIVO na našem portalu i u programu N1 televizije.

Penava je na pressici govorio o jučerašnjem koalicijskom sastanku. “Na tom sastanku smo, uvažavajući partnere i njihove stavove, uvažili značajan dio njihovog pogleda na problematiku imenovanje saborskog Odbora za nacionalne manjine. DP će se složiti i napraviti svojevrstan korak nazad kao zalog stabilnom funkcioniranju većine, uvažavajući taj kut Plenkovića i HDZ-a, ali i svih drugih koalicijskih partnera da manjine trebaju određivati tko će voditi taj Odbor, iako ne dijelimo taj stav. Napravili smo kompromis da ćemo vidjeti tko je to ime. Ako to ime bude bilo tko tko nije član SDSS-a, DP-u je to prihvatljivo. Ako će se raditi o članu SDSS-a kao predstavniku političke stranke, DP i naši saborski zastupnici će biti protiv toga. Uz razumijevanje stava ostatka vladajuće većine da tu priču podrže sukladno svojim stavovima i vrijednsotima”, kaže Penava.

Pojasnio je i zašto su se odlučili na ovakav potez. “Mi kao stranka koja u kontinuitetu nemamo ništa protiv nijedne manjine, ali imamo puno toga na zaštiti vrijednosti Domovinskog rata i zaštiti ljudskih prava, dobili smo podršku partnera na dvije teme koje su ciliziacijsyki doseg i norma. Jedna od njih uključuje muzej koji će se baviti totalitarnim režimima. Na jednak način tretiramo i fašizam i komunizam i nacizam”, kaže Penava

