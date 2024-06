Plenković o rezultatima svoje Vlade: “Imamo omjer gdje 19 naših sugrađana radi, a 1 ne radi”

Podijeli :

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je zajedno s ostalim kandidatkinjama i kandidatima na europskim izborima s liste HDZ-a sudjelovao na predstavljanjima kandidata u Požegi.

Plenković je naveo da je to najkvalitetnija lista s njim kao predsjednikom Vlade te je nabrojao uspjehe u vidu Schengena i uvođenja eura.

“Uložili smo 3 milijarde eura u pet slavonskih županija i upravo smo otvorili Muzej grada Požege. Cilj nam je pokazati rad naših zastupnika i zastupnica jer oni odlučuju i o europskom proračunu iz kojega smo apsorbirali 20,5 milijardi eura, a uplatili smo 6 milijardi članarine što znači da smo 14,5 milijardi eura u plusu i to će trajati godinama”, rekao je.

“Komparativna praksa pokazuje da, kada se dosegne 80 posto razvitka EU-a što nam je cilj do kraja mandata, pada iseljavanje. Uz ovaj rast od 3 posto mi smo u situaciju da nam radi 1,72 milijuna ljudi, to je više od 280 tisuća više nego otkad smo krenuli prije 8 godina, a za 200 tisuća je manje onih koji ne rade. To je sjajan podatak, imamo omjer gdje 19 naših sugrađana radi, a 1 ne radi, to nikada nismo imali”, dodao je.

Napomenuo je kako su u ovoj kampanji obišli cijelu Hrvatsku i da će u četvrtak biti skup u Zagrebu.

“Odluka o beatifikaciji Franje Kuharića je velika vijest i ako bi došlo do toga mislim da je to sjajna poruka”, izjavio je na kraju.

