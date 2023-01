Erlić je pred članovima Odbora rekao kako je s bivšom ministricom Natašom Tramišak radio dvije godine te da se ne traži njegova suglasnost za smjene. Tramišak je dala svoj doprino, a on se nada da će i on. "Nitko se ne rađa za ministra niti dobivate ugovor na neodređeno", kaže Erlić i dodaje da je on motiviran i da mu je novo radno mjesto veliki izazov.